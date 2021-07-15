英國單日確診案例破4萬 半年來首見 23:002021/07/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國14日新冠肺炎確診案例突破4萬例，此為近6個月來數據首次站上4萬大關。根據官方數據顯示，14日新增42302例，創下1月15日以來單日最高確診紀錄。英國政府警告，確診案例可能持續攀升，夏季恐出現史無前例的每日10萬例。 環南市場再揪出3名確診個案 1例為舊案「解隔復陽」 確診全聯員工 曾赴萬華機車行聊天沒戴口罩 #英國 #萬例 #案例 #單日確診 #首見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7／26解封機率曝 急診醫見1數據：2個月來首見 07:532021/07/15 生活 教師資格考17日登場 確診及隔離者不得應試 14:072021/07/15 生活 北市誠品地下街2人確診 250名從業人員即起全面篩檢 17:432021/07/15 生活 傳新兵父母染疫 女擔心軍人男友中鏢 上網PO確診文被送辦 16:162021/07/15 社會 西門町全聯女店員確診 連上3天10小時晚班 曾接觸消費者 16:222021/07/15 生活 韓防疫升級 未來1周確診恐飆高 04:102021/07/15 話題觀察 台北地下街累計3確診 誠品K區停業3天 15:182021/07/15 生活 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 13:162021/07/15 財經 台中今0確診 荷蘭染疫男工程師未進入中市 15:252021/07/15 生活 福建昨新增1例境外輸入確診 來自台灣 11:392021/07/15 兩岸 好市多內湖店有確診足跡 今暫停營業清消 11:112021/07/15 生活 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 長榮「入獄」遭慘殺 她狠批關緊閉太變態：坑殺散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。