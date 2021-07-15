英國14日新冠肺炎確診案例突破4萬例，此為近6個月來數據首次站上4萬大關。根據官方數據顯示，14日新增42302例，創下1月15日以來單日最高確診紀錄。英國政府警告，確診案例可能持續攀升，夏季恐出現史無前例的每日10萬例。

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