全球晶圓代工龍頭台積電法說會落幕，第二季每股純益、毛利率遜於市場預期，第三季營收預估季增11％，與外資圈主流意見相符，然毛利率、營業利益率展望仍同樣低於市場共識，台積電ADR盤前一度下挫逾3％，外資研判，因市場對台積電預期相對高，股價近期也率先上漲，16日恐面臨失望性賣壓。

台積電在法說前幾個交易日以來，受惠外資押寶買盤進駐，從9日的584元，強彈到法說會當日收614元，小波段漲幅約5％。

觀察外資圈對台積電第三季財務預期，以花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志、摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻二人的觀點令市場印象最為深刻，徐振志先前不僅成功預料台積電6月營收暴衝，促使第二季營收達標，他對第三季的預期也相當接近台積電法說實際揭露狀況，並不因高度看好台積電長期後市，忽視短期各項變數。

詹家鴻近日針對台積電第三季財測與股價變動關係進行情境分析，在最好與最差的狀況比較中，若單季毛利率展望超越52％，將帶動股價大漲5％，反之，若毛利率落在50～51％，則股價有回檔5％的可能性。回顧大摩在法說前提醒市場注意毛利率風險，如今其觀點確實得到印證。

將時間拉長來看，多頭派外資對台積電看好熱情並未鬆動。以賽亞調研（Isaiah Research）指出，台積電長期毛利率的確有機會達到50％以上，研判成本或是折舊攤提的開支，未來有機會用漲價的方式折抵。以第二季財報來說，台積電各製程產能利用率與客戶需求都還是滿載，顯示匯率確實為影響財務表現的一大因素，不過，匯率變動並不容易準確預測。

摩根大通證券指出，台積電把以美元計價全年營收成長預期從約二成，調升到20％以上，意味對長期成長性信心更高，是亮點之一；摩根大通對台積電全年美元計價營收年增率估計則是23％。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀剖析，台積電7奈米與更先進的製程2021年占營收比重55％，2022年將增至65％，看好先進製程動能持續強勁。

另包括瑞信、瑞穗、華興資本、高盛、美銀證券等，對台積電後市看好依舊，股價預期都在675元之上，惟高盛將股價預期由880元，微幅降至877元。