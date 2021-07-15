王識賢、李玉璽在東森與映畫聯合製作的大戲《神之鄉》，演繹一對因誤會而關係緊繃疏離的父子，戲外兩人的相處也一如劇中關係演進，從陌生、破冰到熟悉。李玉璽劇中回到神之鄉大溪，跟著爸爸「夏天龍」的腳步接棒學打陀螺、扛神將，戲外的他，當初會踏上音樂之路，為的也是拉近與明星歌手爸爸李亞明的距離，真實人生的父子關係與音樂上的傳承創新，也有如《神之鄉》劇情翻版。

王識賢接受專訪時表示，劇中他是嚴肅的父親夏天龍、阿龍師，因此在片場他從不隨便跟其他人「哈拉」，「我都故意板著臉，就怕我一哈拉聊天，小孩子們的螺絲鬆了，我是為了劇情需要，藉由這方式帶動他們進入角色情緒，比較快產生對阿龍師的敬畏之心」，他也感受到劇中兒子李玉璽戲外從頭到尾也都對他滿尊敬、戰戰兢兢，沒有太過於搞笑，「他可能深怕感覺跑掉，一直ㄍㄧㄣ在那裡，雖然後來劇中關係破冰、誤會解開後他也疼惜爸爸，但尊敬的氛圍還是在、距離也不可能一下子拉太近」。

李玉璽劇中傳承父親的打陀螺技藝。（東森、映畫提供）

雖然戲裡戲外經常板著一張嚴肅、充滿距離感的臉，但王識賢給李玉璽的溫暖，就如同兩人在合唱曲〈毛玻璃〉各自的最後一句歌詞「無講出喙的愛」、「講袂出喙的愛」，愛說不出口，卻都用實際行動來傳達出濃濃的父子情。

李玉璽回憶，「跟識賢哥第一次見面是在上陀螺課時，當時他頭髮很長，還是《誰是被害者》時的髮型，我對他也停留在《角頭》、《艋舺》等電影印象，他又看起來很兇、有種嚴肅感，我當時真的有點害怕、不太敢跟他講話。」戲開拍後，導演也刻意編排，讓兩人前幾場戲都刻意錯開，貼近劇中的疏離、冷漠，「不是我收工他上工、就是他收工我上工，會碰在一起的戲都是不講話的戲，他遠遠看著我或是我遠遠看著他」。

王識賢在《神之鄉》演技細膩感人。（東森、映畫提供）

他說，當時兩人也有小小默契，不會讓彼此趕快變熟，每次都是僅止於基本禮貌打招呼、不會刻意聊天，「所以我們戲裡前期的陌生感很強烈也很真實；是到後來我才一直去找他煩他，不管他在休息室或找空地練陀螺，我就跟上去纏著『爸爸』，也不管他有沒有要休息，我就是一直盧他、問他、跟他瞎聊，而識賢哥也都很願意教我！」

與王識賢互動最印象深刻、最感動的一幕，是有一場父子倆在救護車上的戲，劇中他必須焦急地看著爸爸，「但救護車裡空間很狹小、很難拍，單拍我的鏡頭時，其實不會拍到識賢哥，所有人都請他下去休息，但他說沒關係，因為他人在場我會比較好做戲，於是他就很克難地躺在攝影師大腿上，整個人是歪斜的、極度不舒服的姿勢，他只能用手偷偷抓著護欄、靠手的力量支撐著自己。我當下真的很感動，很感謝他為了幫助我，願意這樣做」。該劇殺青後，他還是常和「爸爸」聯絡，耶誕節、跨年時都會傳簡訊問候，「他也會關心我的近況，就像個爸爸一樣」。

王識賢、李玉璽劇中父子關係糾結複雜。（東森、映畫提供）

兩人的父子情誼，也延續到一起合唱李玉璽創作的片尾曲〈毛玻璃〉；王識賢說，一開始聽到李玉璽唱的Demo時就很感動也很有Fu，只是擔心自己多年未進錄音室會無法無法駕馭，加上音樂製作團隊都未合作過，他一度給自己莫名的壓力，第一天錄唱時根本無法放鬆，幸好李亞明來為他心理輔導、告訴他「沒關係、唱歌就是隨性」，他第二天就完全放開，也彷彿找回剛開始唱歌時的初衷，什麼都不會，就是盡情沈醉在音樂裡、把心情給唱出來就好了；雖然與李玉璽的曲風、聲線、音色都差很多，但就如同演戲或跳恰恰一樣，兩人慢慢取得協調，找到了最大公約數，尤其曲末當他唱著「無講出喙的愛」，李玉璽跟著用台語唱出「講袂出喙的愛」，更讓他完全感受到一種被兒子了解、附和，身為爸爸的窩心。

現實中，李玉璽從小跟自己的明星爸爸李亞明也是相當疏離，「但沒有像戲裡父子關係這麼緊繃啦！」他坦言小時候跟爸爸真的很不熟，「以前看到爸爸，我是先想到，他是家裡的照片中、媽媽旁邊的那個人，因為真的很少見到他，看到他時通常都是睡覺的臉；我上學時他還沒起床，我睡覺前他還沒下班，假日他還要去打高爾夫球也不在家，寒暑假我們一群小朋友跟爸媽出國玩，我的爸爸永遠都不會參加，只有我們總是我跟媽媽兩個人，或是好幾天的行程，他只去一個晚上就回來」。

王識賢、李玉璽劇中父子關係糾結複雜。（東森、映畫提供）

他不諱言小時候真的覺得爸爸很陌生，心裡會想「為什麼別人的爸爸都可以陪，只有你不行」，爸爸甚至搞不太清楚他念哪個國中、高中，直到長大後他才知道爸爸是為了照顧這個家、工作得很辛苦。

「我會開始做音樂，某個層面就是為了拉近跟爸爸的關係，因為爸爸會彈吉他、鋼琴，我覺得學音樂後就有東西、共通話題可以詢問請教他；一開始我練習寫歌、唱給他聽，還被罵唱得很難聽，甚至被罵『你是我兒子嗎？怎麼唱成這樣？』，但他其實是刀子嘴而已，罵完還是會找老師教我，我們就是在這樣的對話中慢慢拉近距離。可以說，我是進演藝圈後，才真正跟爸爸變熟」。

《神之鄉》公視每週六晚間9點播出、東森戲劇台週日晚間8點、LINE TV 晚間10點播出。