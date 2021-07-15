34歲大陸當紅女星楊冪，近幾年因工作太過勞累，經常被網友吐槽臉蛋疲憊現老態。然而她今(15日)出席SuperELLE盛典紅毯活動，連換兩套深V性感裝誠意十足，爆乳好身材瞬間在網上掀起轟動，更被網友盛讚她顏值回春，昔日美貌回來了。

以電視劇《三生三世十里桃花》人氣登頂的大陸女星楊冪，不僅演技精湛，在她纖細外表下，更是藏有超有料的好身材，還因此被粉絲暱稱為「大冪冪」。然而她今日出席紅毯活動，先是以一套深V黑色霸氣拖尾短裙大秀招牌美腿的打扮，驚豔現場眾人。

楊冪霸氣拖尾裙大露招牌美腿。(取自楊冪工作室微博)

接著楊冪更在場內活動時，換上另一套金光閃閃的薄紗短裙裝，彷彿衣服沒穿好的設計，完美露出她令人羨慕的傲人上圍，好身材令網友全都看呆了，留言激讚「老婆身材好好」、「身材真的絕，紙片還有胸」、「楊冪顏值回春了」、「之前一直拍戲比較累吧，最近估計休息的好」。

楊冪第二套服裝露酥胸。(取自楊冪工作室微博)

楊冪身材太火辣。(取自微博)

其實楊冪在大陸演藝圈人氣旺，不僅戲約滿檔，也是綜藝節目力邀合作對象。然而她近日在電玩節目《你我皆王者》擔任戰隊隊長，秀出她在該遊戲的排名，以大陸兩億人玩家計算，只有約5萬人才能達到楊冪等級，也因此遭網友質疑她工作忙碌，懷疑她找代打升級。