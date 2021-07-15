高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市區14日下午下起罕見冰雹，令人驚呼，未料同一時間高樹鄉建興村還吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷；恆春氣象站表示，該8級強風還不算是龍捲風，但風力逼近輕颱。

建興村民指出，14日下午約3時30分許，村庄偏西往東的方向，突然出現一道宛如「龍捲風」的強陣風，且時間長達5分鐘之久，風力掃過之處慘不忍睹，有民宅的紅瓦屋頂瞬間飛散、有果園整排果樹慘遭折斷，還有電線桿、門窗玻璃都慘遭殃。

高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

「龍捲風真的嚇死人！」村民心有餘悸地說，當時風與碎裂物四散的聲音，交雜在一起令人聽得心驚，且空氣中充滿泥沙，混濁到他根本睜不開眼睛，事後調閱監視器才發現，原來紅瓦屋頂在3秒鐘不到的時間就被吹飛了，真的很可怕。

對此，恆春氣象站表示，該陣風是8級強風，但還不算是龍捲風，只能認定是一種漏斗雲，不過風力逼近輕颱，而漏斗雲、龍捲風與冰雹的形成，都與午後熱對流旺盛有關。