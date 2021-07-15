全球晶圓代工龍頭台積電日前公告6月合併營收達1484.71億元，月增32.1%、年增22.8％，有分析師就認為，這跟大客戶蘋果下一代iPhone系列拉貨有關，如今市場再度有新消息，也就是蘋果下一代iPhone系列將產量將拉高20%、達9000萬支。

Wedbush Securities 分析師Matt Bryson先前發布報告指出，在一份研究報告提出，台積電在第二季度有強勁營收表現，主因有晶圓代工產能依舊吃緊，以及蘋果出貨表現取得初步收益空間，蘋果認為產品發表後會有不錯銷售表現，所以提前拉貨。

據外國財經媒體報導，一般來說，蘋果會在新款iPhone發表後至年底，才會下單約7500萬支手機，如今市場消息可能指出，蘋果在疫苗開打後，對整體經濟好轉相當樂觀，有機會迎來龐大需求，今年這款iPhone同時是蘋果第二款5G手機系列。

這款手機預計會回歸到9月發表，雖然蘋果已經打算拉貨最多9000萬支下一代iPhone系列，但會達到這樣的量，主要還是今年秋季可能是華為旗艦機種發表首次缺席，讓蘋果決心搶市而擴大拉貨。

摩根大通分析師Samik Chatterjee引述Wave7 Research美國銷售趨勢調查表示，新一代iPhone有望於9月初發表，消費者卻對iPhone 12需求並未放緩，暗示市場對於蘋果產品的需求龐大，加上如今晶片荒的狀況下，蘋果庫存水位也優於Android陣營，有機會進一步打擊包括三星等競爭對手。