一位女子抱怨「電風扇不涼」，友人提醒她對方將電扇拆開清潔，電扇內部的驚悚畫面讓許多網友感到震撼，驚呼「太恐怖，好噁！」(摘自爆廢公社二館)

夏日炎炎，在家就是要吹冷氣配電扇才會涼爽，但除了要注意電費使用，更要記得保持內部清潔，才不會浪費電又失去品質。一位女網友表示，友人向她抱怨「電風扇不涼」，提醒對方將電扇拆開清潔後才瞬間恍然大悟。而電扇內部佈滿灰塵的驚悚畫面也讓網友驚呼，「太恐怖，好噁！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上表示，朋友問她「為什麼電風扇都不涼？」她直覺就聯想到是積太多灰塵導致，朋友抱著懷疑態度拆開電扇後，親眼看見佈滿灰塵的內部才終於相信，恐怖畫面瞬間讓在場2人笑翻。

從原PO貼出的照片可見，拆下外殼的電扇內部盡是一層厚厚的陳年灰塵，數量累積到連扇葉輪廓都看不清楚，一路蔓延到外殼縫隙上。原PO直呼，「醬（這樣）子當然不會涼」。

照片曝光引起網友熱烈討論，紛紛留言，「有夠扯！」、「噁到爆」、「吃東西差點吐出來」、「看一個立刻打噴嚏 」、「我起雞皮疙瘩」、「太誇張了，就算不洗，拆開拿去外面用刷子刷一刷也可以啊」。不少人更打趣說道，「佩服佩服，懶到爆炸的意志力！（轉身吐）」、「能撐到這樣我也真是跪了⋯」、「這還需要打開來嗎？一眼就能看到非常厚了！」、「風都不敢進去」、「妳朋友房間肯定很髒」。