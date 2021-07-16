當運動員很難，當頂尖運動員更難！

大小威廉絲、張德培、費德勒、史蒂芬・柯瑞、Ｃ羅究竟跟一般運動員哪裡不一樣？

老么的運動成就總是比兄姊更高？街頭訓練比學院派更全面？網球上的咆叫聲為何能影響賽事？穿最新的跑鞋能改變結果？

作者威廉斯是專長研究運動認知領域的學術教授，威格莫是字字珠璣的著名體育記者，兩人結合各自專業集大成為這本跨時代的著作，獨家訪談眾多頂尖運動員與教練，以精確的科學數據佐證，從心理學、社會學、科學角度以及體能與心理因素，解密頂尖運動員背後的成就關鍵。

本書分為三部，首先提及家庭、環境與機運對運動員有和影響，以網壇的大小威廉絲姊妹佐證手足差異、街頭足球為何提升C羅對球技的掌握，以及出生月份如何影響運動員的選拔。

再來說明頂尖運動員如何在壓力下有傑出表現，其用眼方式、思考與解讀比賽的觀點有何不同；並以南非世界橄欖球代表隊贏下冠軍，解讀動機與團隊合作的關鍵。

最後探討最專業的輔助如何協助運動員更上一層樓，以史蒂芬・柯瑞與戴爾・多恩兩位籃球員為例，說明教練和運動科學怎麼精進技巧；以及神經科學、虛擬實境等科學如何改變了現在的運動趨勢。

不論對運動員本人、運動及各領域人才培育的相關人士或觀賞賽事的運動迷，本書提供了菁英的全面觀察視角，希望讀者在參與賽事時能增加更多的趣味。

【精彩書摘】

許多菁英運動員都是從巨大的逆境中竄出，而後登上生涯高峰。這樣的現象製造了一個假象，使大眾往往認為運動好手無論出身高低，都能闖出一片天。然而，即使是有兒時創傷的運動員，譬如親人過世或是家境清寒等，他們往往仍受惠於家庭支持。

「我的家人在我的人生中扮演了非常重要的角色，沒有他們，我現在就還只是個無名小卒。」效力於英格蘭代表隊及曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City）的拉希姆．斯特林（RaheemSterling）在《選手論壇》（The Players’ Tribune）上寫道。內容描述了斯特林如何一路奮鬥，躋身世界最佳足球員行列，故事的核心便是全家人為他一人犧牲奉獻。

斯特林兩歲的時候，父親在牙買加被人謀殺。之後母親移居倫敦，半工半讀以賺錢供養孩子。斯特林留在牙買加京斯敦（Kingston Jamaica）由祖母照顧，直到五歲時才搬到英格蘭和母親團聚。

斯特林的母親對於他的職業發展至關重要。「我媽是個不折不扣的戰士，她知道要怎麼在這個世界出人頭地。」他寫道。當兵工廠足球俱樂部（Arsenal）找上斯特林時，他母親卻要他加入女王公園巡遊者足球俱樂部（Queens Park Rangers），一個沒什麼名氣、卻願意給斯特林更多上場時間的球隊。

要抵達俱樂部得換三班公車。「我們每天下午三點十五分出門，晚上十一點回到家，每一天都是如此。」斯特林寫道。他的姊姊負責陪他去練球。「想像一下，你今年十七歲，卻必須為了弟弟這麼做，而且我從來沒聽她說過『不要，我不想帶他去』。」

「我媽犧牲了自己，讓我能有今天的成就；我姊姊也犧牲了自己，讓我能有今天的成就。」

「我的目標就是要拿到一份職業合約，如此一來我母親和姊姊就可以輕鬆了。買房子給我媽的那天，大概是我人生中最快樂的一天。」

斯特林的故事告訴我們，擁有家人的支持對於成為頂尖運動員有多麼重要。沒有家長或監護人幫助的孩子，不管在哪一個領域都比較不容易成功。足球發展顧問羅賓．羅素（Robin Russell）就觀察到，幾乎所有的足球員，即使是那些來自低社會經濟地位家庭背景的球員，往往至少擁有一項關鍵的資源，那就是穩定的家庭狀況：至少有一個可靠、慈愛的家長、代理家長或監護人，如祖父母或哥哥姊姊等，在他們的生涯中提供幫助。就算是在全世界最親民、最民主的足球運動中，家人所扮演的角色依舊不可或缺。家人對孩子踢足球抱持正面的態度，可以提升他們的自信，並加強他們繼續踢球的動機。

無論是透過正式的俱樂部系統、和朋友進行非正式比賽，或是自己和孩子一起踢球玩，家長都必須確保孩子有管道接觸適當的場地、對手和教練。對許多運動而言，這樣的支持意味著要花費時間和花錢。

(本文摘自《一個頂尖運動員的誕生》/商周出版)

【作者簡介】

Professor Mark Williams

University of Utah的教授。他是世界上最頂級的體育機能習得及人才發展專家。他曾是許多奧運隊的顧問，包括游泳隊、滑雪隊、冰棍球隊以及單車隊，也曾提許多國際運動機構比如UEFA、FIFA、AIS、USOC以及UK Sport擔任顧問。他合作過的專業團隊包括：Everton FC、Barcelona、Real Madrid、Philadelphia 76ers、San Antonio Spurs、the Chicago Bears、the New York Yankees以及the Brisbane Broncos。

Tim Wigmore

一位得獎記者，主要寫體育有關的報導。他經常為《經濟學家》、《紐約時報》、《ESPN》撰寫文章。他是《每日郵報》的cricket記者，擁有每周的體育專欄，也經常受邀上BBC以及TalkSport節目。