【黑洞會從一顆軌道恆星上撕下一大塊】

由天文學家組成的國際研究小組發現,一個距離地球約5.7億光年的星系每114個地球日就會像上了發條一樣的玩具重複地爆發劇烈的閃焰耀斑,而科學家對此的解釋是什麼呢?他們認為,這些重複的閃焰耀斑是由一個超大質量黑洞所引起的,這個黑洞的質量大約是我們銀河系中心黑洞的20倍,每當它要朝向我們過來時,就會從一顆軌道恆星上撕下恆星的一大塊,而這次的發現是利用美國宇航局的數據和俄亥俄州立大學的望遠鏡網絡進行的。

【它就像銀河系外的噴泉】

俄亥俄州的研究生帕特裏克瓦萊利說:「這真的很令人興奮,因為在過去我們對於黑洞已經看到許多運動現象,但我們卻從來沒有見過他們做過這樣的事情,甚至產生這種會定期爆發的閃焰耀斑」。發現此現象的研究作者將此論文發表在天體物理學雜誌,並且在一份聲明中表示:「它就像銀河系外的噴泉」他還特別強調,他指的是黃石國家公園裡幾乎能準時噴發的著名間歇泉。

而這顆可憐被撕裂的恆星在一個高度橢圓的軌道上接近黑洞,每次它離黑洞太近時就會損失大約是木星3倍的質量,導致了從地球上就可以見到的巨大閃焰耀斑,通常情況下,這樣的運動會徹底摧毀一顆恆星,不太可能被地球上的我們所發現,這意味著在宇宙中這是極為奇特的現象。

【每個閃焰耀斑中間會間隔114天】

另外該團隊還發現了另外17個閃焰耀斑,每個耀斑中間會間隔114天,這種規律性和一致性在以前從未觀測到過。該論文的作者也就是夏威夷大學(University of Hawaii) NASA研究員安娜·佩恩(Anna Payne)在聲明中表示:「瞭解這顆恆星的行程,可以讓我們對它進行更詳細的協調和研究。」該小組能夠準確地預測9月6日和12月26日會有閃焰耀斑的出現。

論文作者之一的俄亥俄州立大學天文學教授克里斯·斯坦內克在聲明中說:「結論是我們真的很想瞭解這些黑洞的性質以及它們是如何成長的。」由於閃焰耀斑的可預測性,科學家們希望能對這種現象有更深入的瞭解。

圖片來源:futurism

資料來源:VICTOR TANGERMANN(2021JANUARY 14).A Black Hole Bites a Chunk Out of This Star Every 114 Days. Futurism