【2020年全球暖化因疫情而減緩】

就全球環境而言,2020年絕對是相當糟糕的一年,即使因為疫情而使部分人類運作停擺,全球暖化因而減緩,但溫室效應的數據也只有稍微回升而已,整體以及長期的情況還是未能恢復成地球過去的狀態。

2020年大規模的森林大火、危險的暴風甚至在夏天時屢次破紀錄的高溫都在今年大肆襲擊了我們的地球,相信一直以來都有許多氣象學家、氣候學家等專業領域人士出面嚴重警告人類需謹惕自己在地球上的行為,更糟糕的是地球若要回到過去的狀態幾乎是不可能的事,我們在地球上造成的後果已是不可逆的結論,這一點無可厚非的被大眾所認可。

【人類對氣候的絕望】

不過多倫多大學(University of Toronto)政治學家、環境政策專家馬修·霍夫曼(Matthew Hoffman)認為,人類長期陷入對氣候的絕望或對地球的宿命感,絕對會適得其反。在《對話》雜誌的一篇新文章內容中,霍夫曼認為我們絕對有合適的理由對2021年的環境抱有一絲希望,而且只要使用對的政策絕對會更有成效。

霍夫曼認為,今年2021年的氣候仍會有樂觀的空間,他列舉了近年受歡迎的氣候運動作為證據,比如瑞典「環保少女」格蕾塔·通貝里的「星期五為未來(Fridays for future)」運動、「日出運動」,以及美國當選總統拜登承諾重新加入巴黎協定的承諾。

【整個局面還有希望】

馬修·霍夫曼(Matthew Hoffman)認為,這些計畫的啟發與近期油價下跌進行對比,我們絕對有理由相信,在不久的將來,將會看到能源有更多的使用和大環境方面的進步。霍夫曼在《對話》中寫到,需要澄清的是,人類對於氣候的絕望與當前的科學理解並不相符,我們雖然有麻煩,但整個局面卻不是完全沒救。

霍夫曼認為,我們在氣候拯救這點注定要失敗的想法只會讓事情變得更糟糕。他寫到,在某種程度上,我們對氣候的絕望只會減弱緊迫感,削弱行動的動力。最後,無論藉由什麼方法,專家學者還是希望能將全球暖化的升溫效應限縮在攝氏1.5度(與工業革命前相比,目前約為1度)之內,如果這個關卡守不住,只要全球溫度再上升2度,全球面臨饑荒的人口恐將新增約1億人。

圖片來源:PIXY

資料來源:DAN ROBITZSKI(2020JANUARY 6).CLIMATE EXPERT: DON’T GIVE UP WE CAN STILL FIX THE ENVIRONMENT. Futurism