肺癌長居十大癌症之首，許多晚期患者更憂心不已。高雄長庚紀念醫院內科部副部長暨肺癌團隊召集人王金洲醫師表示，肺癌治療策略已不同，可根據期別、癌細胞和基因型態，決定標靶、免疫等治療，並透過「次世代基因定序」（Next Generation Sequencing，NGS）調整治療策略，達成「個人化醫療」目的，獲得更好的治療成效。

●肺癌先釐清三件事：期別、細胞型態、基因型態

王金洲醫師表示，過去肺癌分成「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，兩者化療方式不同，不過近年來，肺癌分類更清楚，其中非小細胞肺癌，又細分大細胞肺癌、肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌三類，「小細胞肺癌和鱗狀上皮細胞癌與抽菸有關，其餘一半肺癌則與抽菸較無相關，尤其肺腺癌多是50多歲不抽菸女性。」每類的治療藥物都不同。

如果確診肺癌，王金洲醫師強調，應釐清三件事：（1）癌症期別 (1-4期)；（2）肺癌細胞型態（肺腺癌、小細胞肺癌等）；（3）肺癌基因形態。

王金洲醫師解釋，早期（1-2期）肺癌可以開刀盡早開刀，如果中晚期（3-4期）不能開刀，則根據細胞、基因形態決定合適的標靶、免疫或化療藥物，並依據基因檢測報告來調整治療策略，達成「個人化醫療」目的。

●「次世代基因定序」（NGS） 制定「個人化醫療」

針對肺癌基因檢測，王金洲醫師說明，過去大多驗單點基因，缺點是肺癌組織取得不易，檢體驗完即消耗，很難再驗其他基因，他鼓勵多點基因檢測，透過「次世代基因定序」（NGS），單一檢體一次可檢測約400個基因或生物標記，再根據報告選擇適合藥物。

王金洲醫師表示，有別於單點基因檢測，只驗EGFR和ALK基因，根據美國國家癌症資訊網（NCCN）、台灣肺癌相關醫學會指引，肺癌標靶基因已經多至7-8種，另外還有4-5種臨床研究即將完成，未來可使用的標靶藥物越來越多。

「個人化醫療也不等同只有標靶治療。」王金洲醫師進一步強調，基因檢測還可以檢驗免疫標記，適用免疫療法，甚至部分基因與預後有關，可預測病人治療的狀況。他舉例，若肺癌患者有TP53基因，治療效果可能相對較差，標靶藥物還要加上其他藥物。

另外，即使都使用EGFR標靶藥物，不同的EGFR基因位點突變，藥物效果也不同。王金洲醫師說，EGFR突變最常發生在exon 19的位置，該處有近20多個突變位點，有些位點藥物效果很好，有些比較差，可能須合併血管抑制劑，治療方向和策略可能不同，「NGS能比較清楚看出突變位點，制定治療策略。」

王金洲醫師建議，只要肺癌治療產生變化，出現抗藥性等情況，即可基因檢測，評估基因狀態，再決定治療方向。

●院內、院外基因檢測有差嗎？ 該如何選擇？

至於醫院內、院外廠商的基因檢測有何差別？王金洲醫師表示，差異在於平台（機台或技術）不同，此外根據基因檢測的數據，各單位的生物資訊部門的解讀能力也不同，影響提供的治療的策略參考。不過對肺癌醫師而言，「平台有能力驗出基因比較重要。」

王金洲醫師建議，患者應與主治醫師討論，選擇最適合病情、且符合認證的平台。此外，肺癌基因檢測，可分為「組織腫瘤基因檢測」，若不容易取到組織切片，還可採「液態基因切片」，抽血就可以檢測基因。醫師提醒，有些平台都可以做，有些只有一種，病人應根據需求進行了解。

●肺癌治療大進步 NGS選擇合適藥物助續命

王金洲醫師分享，曾有一名45歲女性，被診斷第4期肺腺癌，根據當時單點的基因檢測，EGFR和ALK兩次都是陰性，無標靶可用。但他與患者解釋，年輕女性不抽菸得肺癌，基因突變機率高，建議NGS檢測找出其他基因突變，後來順利透過藥廠恩慈專案，獲得藥物，單一藥物使用存活已逾4年。

王金洲醫師呼籲，肺癌治療已大不相同，標靶藥物、免疫藥物越來越多，選擇只會越來越多元，患者應確定細胞、基因形態，評估適合的標靶、免疫藥物，並隨著治療進行基因分析，即使化療也進步，不用太擔心。