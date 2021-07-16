【回憶殺】女星張慧儀曾代表馬來西亞來香港參加國際華裔小姐，因演出經典港劇《真情》紅遍兩岸三地，但因為太渴望當女主角，她接連演出了兩部王晶執導的情色片《強姦3OL誘惑》及《原始武器》，片中甚至有大尺度的半裸畫面，讓她因而得到「性感女神」的稱號。

張慧儀22歲時代表馬來西亞來香港參加國際華裔小姐，僅管止步12強卻讓她受到TVB賞識，接連拍攝了好幾部港劇，包括《開心華之里》、《廉政行動1994》、《新重案傳真》及《包青天之泣血鳳凰》等等，更拍攝了《獸性新人類之艷星劫》和王晶出品的多部大尺度情色電影，印證了所謂一脫成名，人氣從此攀上顛峰。

張慧儀在《原始武器》中上空半裸，一脫成名。（圖/《原始武器》劇照）

成為「晶女郎」後，她又陸續拍了王晶的片《龍在江湖》、《賭俠1999》及《精裝追女仔2004》，然而2003年她和未婚夫因糾紛大打出手，最後婚事告吹，她因此退出香港影視圈，回到馬來西亞發展，之後又輾轉到北京做食品生意，更收養了兒子Hanson，直到2009年才回單元劇客串試水溫，4年後再好友曾志偉的邀請下，正式以《女人俱樂部》復出。

張慧儀如今將重心都放在養子身上。（圖/翻攝自張慧儀微博）

張慧儀復出後，人氣很快回升，2019年和梁漢文拍攝《假設性無罪》，大膽的性感肉搏鏡頭再度讓她受到關注，如今已經50歲的她曾坦言很滿足現況，目前就重心都放在養子身上，還透露如果要找另一半會以孩子的感受為優先，如果對方會讓她和孩子關係變生疏或尷尬，甚至影響到家中氣氛，她寧願繼續單身。