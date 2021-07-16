睡眠品質不好的話，有可能會比較早死，如果又缺乏運動，影響可能會更大。但有個好消息是，最近有個新的研究發現，養成固定的運動習慣，可能有助於降低睡眠品質變差帶來的健康風險。

研究從10幾年的隨訪調查發現，和擁有好的睡眠品質和規律運動的人比起來，睡眠品質差和不太運動的人死於心臟病、中風和癌症的可能性高出57%。研究發表在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）。

在這項研究中，研究人員分析了380000名以上參與英國生物銀行大規模研究的中年男女。並根據幾個因素分析，睡眠評分為0到5分，條件包括是否每晚睡眠約7到8小時、是否經常失眠、打鼾、白天感到疲倦，或者習慣當夜貓子或早起的鳥兒等等。

睡眠評分與高、中、低體力活動評分相結合，並根據睡眠和運動評分的不同組合對參與者進行分類。結果發現，睡眠評分越低的人，11年的隨訪期間內，因任何原因死亡的風險越高；不過，運動確會降低一些負面影響，例如心臟病、中風等等。

澳洲雪梨大學體育活動、生活方式和人口健康教授 Stamatakis表示，身體活動量不足加上睡眠不足所導致的死亡風險，大於單純睡眠不足或缺乏身體活動的風險總和。但是，每周至少進行150分鐘中等強度或75分鐘劇烈運動，可能有助於降低這些負面影響。

對於很少運動的人，Stamatakis建議，每天進行大約10至15分鐘的少量運動，能比較輕鬆的做到，並將運動融入日常生活中，隨著時間慢慢的推移，再進階成每天運動25至30分鐘。