日前有民眾說打了AZ疫苗、副作用消退後幾天去吃海鮮，結果蕁麻疹發作，認為是疫苗引起的過敏反應，這是真的嗎？

●打疫苗後出現皮膚反應 正常且比例不高

施打疫苗後身體會出現各種反應，皮膚也是其中之一。林口長庚紀念醫院皮膚科主治醫師黃昭瑜和陳偉迪醫師指出，打完後的反應可分為急性和延遲性：

．急性過敏反應：注射疫苗後30分鐘出現氣喘、腫脹、昏厥等作用

．延遲性反應

1.延遲性大型局部反應，又稱新冠手臂

2.注射部位紅腫

3.蕁麻疹

4.麻疹樣皮疹

5.紅斑性肢痛症（手掌紅、腫、痛）

6.注射填充物紅腫（類似玻尿酸注射後的紅腫）

7.皮下廣泛小出血點

新冠手臂是施打疫苗後較常見的皮膚反應。(圖片來源 / The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMc2108620）

黃昭瑜指出，1～6項是輕微的皮膚反應，是正常的延遲性過敏反應，較常出現在mRNA 疫苗（莫德納、輝瑞疫苗）而第7項比較常出現在腺病毒疫苗（AZ疫苗），但非常罕見，「相較之下，腺病毒的皮膚過敏反應比mRNA還要少，但整體來講，疫苗導致的皮膚反應都算少數，例如莫德納疫苗的機率才千分之八。」黃昭瑜也說，這些症狀在第2劑時會提前，但症狀會減弱許多。

延遲性大型局部反應（新冠手臂）算是常見的皮膚反應，大多數是在施打莫德納疫苗後，94%的人會出現，其中6成發生在第1劑，3成在第2劑。皮膚科醫學會理事長朱家瑜指出，新冠手臂大約在接種疫苗後約7～8天發生，打疫苗的手臂會腫一大包，又腫又熱又痛，也可能會有點癢。

陳偉迪也指出，其他可能的副作用還有原本的皮膚問題加重。有些慢性皮膚病患者如慢性濕疹、慢性蕁麻疹、異位性皮膚炎、乾癬等，這些皮膚問題跟自體免疫有關，打完新冠肺炎疫苗後可能變得更嚴重，「也有人打完疫苗結果產生帶狀疱疹。但為什麼原本的皮膚問題會變嚴重，目前還不是很清楚。」

●打完疫苗手臂能吸住湯匙也是一種副作用？

網路盛傳打完疫苗手臂會有磁性，朱家瑜指出，皮膚本來就可以吸附一些湯匙或金屬物品，已經有許多研究證實是皮脂或分泌物造成的吸附現象，只要在皮膚上塗抹滑石粉後，吸力就會消失。目前包括美國疾病管制局（CDC），以及許多歐美科研機構都發聲明駁斥相關謠言，認為這件事是子虛烏有。

施打完疫苗產生皮膚過敏、蕁麻疹等反應，不用太過恐慌。(圖片來源 / Shutterstock）

●過敏症狀相對輕微 即使有蕁麻疹等皮膚過敏病史 也可以打疫苗

施打疫苗後雖然皮膚可能產生過敏反應，黃昭瑜指出，這些症狀雖然無法事先預防，但一般來說症狀都不嚴重，約1週內就會消失，若真的很不舒服可以看皮膚科或家醫科，服用口服藥物搭配藥膏、冰敷，症狀就會逐漸緩解，「除非是急性過敏反應，否則延遲性的皮膚反應不代表不適合打某種疫苗，所以可安心接種同廠牌的第2劑。」

至於「新冠手臂」，推測有可能是對疫苗中的賦形劑聚乙二醇（polyethylene glycol）過敏，大約3～4天之後就會逐漸消退，但最長可達25天。朱家瑜建議，可以局部冰敷紅腫部位來改善；如果真的很腫痛，也可以使用口服抗組織胺加外用的類固醇藥膏，有時可以加止痛藥來治療。

新聞中提到的打完疫苗後吃海鮮、蕁麻疹發作，陳偉迪指出，當中的關聯性不明，且AZ疫苗的皮膚過敏機率較低，也有可能是因為吃了不新鮮海鮮或有蕁麻疹的體質造成，「本來就有蕁麻疹或是皮膚過敏，還是可以接受新冠肺炎疫苗，因為疫苗造成的蕁麻疹副作用反應，與通報者是否有蕁麻疹或過敏體質無直接關係，」他也指出，不要因為害怕原本的皮膚問題惡化就不打疫苗，皮膚問題治療後可以大幅改善，不打疫苗則可能會有生命危險。

●施打前、後做到4件事可以減少副作用

從中醫觀點，疫苗在體內產生作用是正、邪氣的對抗，因此中國醫藥大學中醫學院長孫茂峰指出，依照過往看診經驗，可以在打疫苗前3天服用玉屏風散，每天3次，每次三湯匙（3克），增強自己的免疫力。

台北醫學大學傳統醫學科主治醫師林琬翎也撰文指出，打完疫苗想減低過敏或副作用，要避免：

1.刺激性、容易導致過敏的食物，如：鴨肉、鵝肉、牛肉、竹筍、辣椒等。

2.不要過食甜食、喝冰品：容易導致腸胃道的濕濁環境，使身體陽氣受阻，疲倦難以恢復。

3.不要做高強度劇烈運動。

4.不要喝酒。

孫茂峰也指出，飲食要均衡，如果嗜吃重口味的食物，打完疫苗7天內最好少吃，打疫苗前後都要有充足睡眠，補充水分、幫助帶走廢物，就能夠安心地接種疫苗。