國際特赦組織（Amnesty International）15日表示，被拘留在利比亞難民營的移民受到當地守衛的性暴力對待，女性難民得用自己的身體換取乾淨的水及食物。

國際特赦組織（Amnesty International）15日表示，被拘留在利比亞難民營的移民受到當地守衛的性暴力對待，女性難民得用自己的身體換取乾淨的水及食物。

路透社報導，國際特赦組織15日發布利比亞難民營的人權報告，報告主要聚焦2020年至2021年間當地難民的人權狀況，發現有愈來愈惡化的趨勢。

報告訪問了53名14至50歲的難民與移民，他們主要來自奈及利亞、索馬利亞及敘利亞，當中部份受訪者已經成功逃出難民營，不過仍有部份人仍留在當地，透過電話接受採訪。

國際特赦組織（Amnesty International）15日表示，被拘留在利比亞難民營的移民受到當地守衛的性暴力對待，女性難民得用自己的身體換取乾淨的水及食物，男性被迫只能穿內衣褲。圖為利比亞難民營資料照。（資料照／美聯社）

報告指出，難民的處境堪憂，女性難民甚至必須要用自己的身體才能向守衛換來乾淨的水及食物。報告引述一名女性難民的話說：「守衛說：『如果妳想要乾淨的水和床，那就和我上床。』」

部份已經懷孕的婦女也表示，她們反覆被守衛性侵；男性難民則被迫只能穿內衣褲，目的是要羞辱他們；男童也傳出被猥褻及侵犯。

2017年利比亞難民營就爆出難民被打、虐待、食物及衛生設施不足的情形。

難民營中的許多人先前為了尋求更美好的未來，試圖搭船偷渡歐洲，不過在海上被受到歐盟資助的利比亞海岸防衛隊攔截，最後送進利比亞的難民營。

據聯合國（UN）統計，利比亞約有20個官方難民營，一共收容數千人，不過部份難民營被武裝份子控制。部份歐盟議員已經呼籲歐盟執委會停止資助利比亞海岸防衛隊，指出利比亞對於移民來說已經不是安全的國家。