「雞排妹」鄭家純今(14日)遭爆與一名出手闊綽的保時捷男有曖昧關係，兩人不僅被拍到有掐臀、進飯店等親密之舉，雞排妹還遭對方未婚妻A女控訴介入兩人感情，導致今年9月婚約取消。繼雞排妹PO出A女道歉聲明，澄清自己絕非小三後，保時捷男也在今(16日)凌晨發出一紙道歉聲明，向雞排妹與A女道歉，自爆他多年來維持開放式交往關係，也誠實向身邊人告知，所以沒有正宮也沒有小三問題。

保時捷男為了洗刷雞排妹小三冤屈，深夜突然發出道歉聲明，強調他多年來維持開放式交往關係，並據實以告身邊密友，因此受媒體採訪時稱A女是女友是事實，但沒想到卻被外界誤以為A女才是正宮，他說：「沒有正宮也沒有小三，更沒有求婚三次和A女訂婚，本人沒有未婚妻。」

保時捷男深夜突發聲明，向雞排妹與A女道歉。

保時捷男更不忘向A女道歉，自認此次風波起因為他不夠清楚表達感情觀，造成A女情緒波動，相當抱歉；他更坦言對雞排妹很欣賞，私心當成心靈上的女友，也向雞排妹說道歉，害她因不實爆料被冠上小三罪名。

保時捷男最後更表示，他只是一介市井小民，不希望浪費任何公眾資源在私人感情上，希望在這篇聲明後能回歸到正常生活，不要再有任何追蹤報導，盼風波就此平息。

保時捷男最後更表示，他只是一介市井小民，不希望浪費任何公眾資源在私人感情上，希望在這篇聲明後能回歸到正常生活，不要再有任何追蹤報導，盼風波就此平息。