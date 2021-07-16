營養師高敏敏也分享自己打完兩劑莫德納心得，詳細述說48小時內的症狀。(圖／高敏敏營養師臉書)

為了防止疫情再度大爆發，台灣目前努力拚疫苗覆蓋率，但面對當前有AZ與莫德納2種疫苗，許多人不知道該怎麼選，對此營養師高敏敏也分享自己施打二劑莫德納經驗，包括48小時內的副作用，其中第4.5個小時開始症狀最強烈。

高敏敏在臉書PO文「近期打完莫德納第二劑，大家都想問48小時內的感受是什麼？」，她表示，打完第一劑後，除了手臂痠痛外，其實沒什麼感覺，但第二劑就是「小魔王」了。

高敏敏說，打完第二劑後，注射部位持續痠痛，到了第3.5個小時，打電腦的時候開始感到暈眩；第4.5個小時症狀爆發，劇烈頭痛，連轉個頭都好似被閃電劈到，相當痛苦。

接著到了晚上，部分肌肉開始出現痠痛，無力抱小孩，半睡半醒中全身發熱卻又畏寒，隔天醒來後除了發燒外，其他症狀都持續著，食慾也不佳，忍不住吃止痛藥，但撐過48小時後就恢復的差不多了。

對於接種後的症狀該如何應對，高敏敏也提出4點建議，包括1.注射部位不要揉，可以冰敷；2.準備止痛藥，發燒或頭痛時每6至8小時吃一次；3.一天至少喝2000毫升的水幫助代謝；4.接種前後飲食清淡，可避免腸胃負擔，緩解身體不適。