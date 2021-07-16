響應綠能政策，台塑集團麥寮風力發電投資案正式啟動！台塑集團規劃由麥寮汽電與日商台灣豐田通商合作，出任開發單位，合資推動「麥寮風力發電機組」，在六輕建置6支風機，單支發電容量4.2MW（百萬瓦），加計基礎開發，總投資額約15～20億元。開發規劃內容資料已正式遞件環保署，待召開利害關係人會議後，預計第四季申請環評。

經濟部近年積極推動風力發電布局，台塑麥寮廠區因電力自主，且有電網等基礎，售電支援台電調度；一旦麥寮風力發電獲准推動，將對台灣本土風力發電及供應鏈建置主導能力，增添強心針，提升產業高值化布局。

台塑集團透露，日商先前主動向麥寮汽電表達，邀請合作於麥寮廠區架設風力發電機組之評估計畫。根據在麥寮廠區所設置測試基地收集的資料，發電時間超過3000小時／年，超過陸域風電平均發電時間2500小時／年，具有發展潛力，促成本次「麥寮風力發電機組計畫」合作。

原先規劃，在麥寮廠區西北角區域，架設陸上風力發電機組，架設10支風機（含台塑轉投資台朔重工原有的4支風機汰舊換新改為3支風機)，單支發電容量4.2MW（為當前全球陸上風電單支風機最大規模），合計總發電量42MW；粗估包括整地、道路及相關設備建置，投資規模約25億元。

不過，在台朔重工決定將自行主導更新風機，且原評估1支風機土地不合宜後，整體計畫改為於麥寮工業區西北方新建6部風力發電機，藉由麥寮地區強勁東北季風，發電引接至台塑麥寮廠區電力系統，提升國內再生能源使用比例，減少能源耗用。

因應綠色能源趨勢，台塑集團目前除建置風力發電機組外，早已長期耕耘鋰電池相關供應鏈一貫布局，擴大碳纖維銷售應用、推動集團相關廠區之太陽光電系統投資，台塑還投入染料敏化電池廠。

督導台塑集團創新事業的台塑企業管理中心常委王文潮認為，綠能發展是一項全球性且持續性的重大議題，台塑擬以「節能」、「創能」、「儲能」、「智能」四領域規劃，期望在台灣打造儲能產業鏈，以儲能為中心，將風光儲能加以結合，扮演台灣綠能產業供應鏈中的關鍵角色。