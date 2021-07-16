因為「溼雨傘不要帶進餐廳」的小小口角，男子湯景華竟縱火報復翁姓和事佬，導致對方6名至親命喪火窟。法院一審、二審後，湯景華遭4度判死，日前最高法院卻改判無期徒刑，引發社會譁然。被害家屬翁姓男子得知結果後，僅問了委任律師謝智潔一句「無期徒刑是否會放出來？」一聽到謝智潔回答「是」，他就不再說話，並拒絕針對此案發表任何意見，冷靜得讓人心疼。

「被害人作鬼都不服！」本刊調查，由於湯景華落網後已羈押5年，最高法院在違反羈押規定，以及原告律師要求「依法放人」的壓力下，才趕緊宣判免死，以杜悠悠之口；最高檢察署則認為本案法律爭議點頗多，擬提非常上訴翻案。

現年54歲的男子湯景華，5年前縱火報復勸架的翁姓男子（翁男），雖然翁男逃過一劫，他的6名摯愛親人卻不幸葬身火海；今年7月2日，最高法院判處湯景華無期徒刑確定，讓4度判死的他躲過死刑，引發各界批評。

湯景華5年前身穿黑色雨衣、頭戴黑色安全帽和白色口罩，到翁姓男子住家騎樓下縱火，導致翁家6口冤死。（圖／報系資料庫）

2014年4月7日晚間，新北市三重區下著雨，曾任保全的湯景華和李姓友人（李男）前往「小涼哥」餐廳吃飯。江姓老闆見到李男將溼答答的雨傘帶進店內而出面勸阻，此舉卻讓湯景華等二人不滿，多次抱怨江姓老闆態度差，雙方爆發口角。

當時正在鄰桌吃飯的翁男見狀，上前規勸湯景華等二人「夠了吧，不要再鬧！」豈料引發衝突，事後湯景華控告江姓老闆毆打他，又因不滿翁男作證時替江姓老闆說話，一併提告翁男傷害。

公親變事主的翁男，事後雖獲判無罪，卻惹來致命殺機。偵審期間，湯景華藉閱卷記下翁男的住家地址，2016年3月23日凌晨兩點多，他身穿黑色雨衣，頭戴黑色安全帽與白色口罩，騎車前往翁家，拿出提著裝有汽油的塑膠袋，縱火焚燒停在騎樓的機車，犯案前還先用拖把柄撥歪附近電線桿上的監視器。

湯景華縱火後，火勢迅速蔓延，燒爆騎樓柱子上的電錶並向上竄燒，翁男的6名親人逃避不及慘遭活活燒死；由於翁男當時正在軍中服役，幸運逃離鬼門關。

湯景華縱火後，翁家的透天厝被燒成廢墟，警方鑑識人員到場採證。（圖／報系資料庫）

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