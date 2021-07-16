男子湯景華縱火燒死翁姓和事佬6名至親一案，陪同被害家屬打完三審官司的律師謝智潔透露，湯男在法庭上始終否認犯行，曾怒嗆她「問太多」，令她不寒而慄，本想退出此案，還好法官很有Guts（魄力），馬上義正詞嚴地說：「你（湯景華）有什麼事，衝著我來好了！」場面才控制下來。

從一審開始，謝智潔就陪著翁男打官司，她說翁男不像許多被害家屬「遇到類似事件會情緒崩潰」，反而相當「冷靜正向」，不過，她理解翁男內心暗藏深層的恐懼，「全家現在只剩下他（翁男）一人，如果有一天湯景華放出來，他會怎麼樣？會發生什麼事？這是不可承受之重！」

湯景華縱火後，翁家的透天厝被燒成廢墟，警方鑑識人員到場採證。（圖／報系資料庫）

接了這個案子，謝智潔才知道什麼叫做「邪惡」！她坦言，一回憶起湯景華的凶狠嘴臉，仍然不寒而慄，一度想退出此案，後來還是告訴自己，一定要繼續幫助被害人家屬，「雖然本案民事部分，法院判准可向湯景華求償近二千萬元，可是他名下沒財產，被害人家屬一塊錢也拿不到！」

謝智潔說，檢方偵查期間，湯景華迅速認罪，一到法院審理後，卻一路否認到底。一審時，法官詢問「三更半夜跑到被害人家樓下幹嘛？」湯景華回答：「做資源回收！」法官再問「既然去做資源回收，幹嘛買汽油？」湯景華回答：「清潔用！」

「他（湯景華）的答案實在太不合理！」謝智潔透露，她當下提出質疑，湯景華竟然發飆怒嗆「問太多」，還好一審法官很有Guts（魄力），馬上出面制止並義正詞嚴地說：「你（湯景華）有什麼事，衝著我來好了！」一句話控制住場面，審判才順利進行下去。

翁家委任律師謝智潔表示，湯景華出庭時的嘴臉相當凶狠，至今回想起來仍不寒而慄。（圖／馬景平攝）

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