因為「溼雨傘不要帶進餐廳」小口角，男子湯景華竟縱火燒死翁姓和事佬6名至親。法院一審、二審後，湯景華遭4度判死，日前最高法院卻引用國際公約、改判無期徒刑，引發社會譁然，相較於在台北捷運隨機殺人的鄭捷，殺了4個人就判死刑，但湯男燒死6人，罪刑竟比鄭捷輕；最高檢察署則認為本案法律爭議點頗多，擬提非常上訴翻案。

據悉，法院一審、二審皆認為湯景華惡行重大，四度判處死刑，卻兩度遭最高法院撤銷發回。今年7月2日，由於湯景華羈押期限屆滿5年，最高法院才自為判決，認為根據聯合國「公民與政治權利國際公約」規定，被告必須出於「直接故意」、「確定故意」的最嚴重罪行，始能判死；而湯景華是基於「不確定故意」燒死6人，若判處死刑違反國際公約，因此改判無期徒刑定讞。

謝智潔表示，外界很多人都在罵恐龍法官，但她覺得下級審法官並不恐龍，「一審到更二審，法官都認為湯景華惡行重大，犯後沒有悔意，將他判處死刑。」豈料最高法院似乎對死刑很有意見，雖然在新聞稿痛批湯景華惡行重大，最後卻援引國際公約判決免死，「這讓被害人家屬情以何堪？」

承辦本案後，謝智潔曾從司法院資料庫裡撈出20年來所有縱火死亡案件，發現一般縱火案最少害死3個人，相較在台北捷運隨機殺人的鄭捷，殺了4個人就判死刑，「難道因為鄭捷較受社會矚目，最高法院就判死，本案只是茫茫刑事判決中的一案，6人冤死卻不必判死？」

律師謝智潔痛批，殺害4人的北捷殺人魔鄭捷已經伏法，燒死6人的湯景華竟然免死，被害人家屬情何以堪。（圖／報系資料庫）

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