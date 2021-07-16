花蓮今早震不停，如果加上小區域地震，短短30分鐘內就震了12次。而芮氏規模最大的一次發生在早上07時05分，花蓮縣花蓮市規模4.7地震。

花蓮縣花蓮市今（16日）早上07時05分左右發生規模4.7地震，深度7公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、彰化縣2級、台中市1級、新竹市1級、苗栗縣1級、雲林縣1級。

花蓮近海今早7時29分再度發生有感地震，芮氏規模4.7，地震深度5公里，各地最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、宜蘭縣2級、台中市2級、台北市1級、新竹市1級、桃園市1級、苗栗縣1級、彰化縣1級、雲林縣1級。

花蓮今早發生規模4.7地震(圖/中時新聞網製)

花蓮縣花蓮市早上7時33分發生規模4.3地震，深度7公里，最大震度：花蓮縣4級、南投縣2級、台中市1級、宜蘭縣1級。另花蓮縣吉安鄉今早7時33分也發生規模4.2地震，深度8公里，各地最大震度為：蓮縣4級、南投縣2級、台中市1級、宜蘭縣1級。

不少網友也在PTT上討論地震，「現在是怎樣？每天早上都要來一下」、「台中有感」、「桃園有感」、「新竹有感」、「彰化有感」、「最近怎麼一直地震呀」、「苗栗有感」、「真的有感覺到晃一下」、「信義區有感」、「花蓮蠻大的」、「新北市有感」。