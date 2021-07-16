新冠肺炎變種病毒致使亞洲多國近期疫情急遽升溫，金管會考量疫情可能影響公開發行公司申報2021年第二季財報申報，提醒公司應注意公告申報期限、並落實資訊公開。若無法如期公告申報，可在8月12日前檢附文件向金管會申請展延、並依規定發布重訊公告。

證期局副局長蔡麗玲表示，國內公發公司的第二季財報公告申報期限為8月16日、第一上市櫃（國外KY）公司則在8月31日前。考量疫情恐使會計師無法親赴海外查核，應經董事會通過延期申請相關事項，檢附相關文件向金管會申請展延。

蔡麗玲指出，公發公司應經董事會通過延期申請相關事項，包括預計展延期限、具體辦理時程、會計師表示合理性意見，以及2021年第二季自結合併報表等，在8月12日前檢附上述文件向金管會申請展延，國外KY公司的申請期限則在8月27日前。

此次並非金管會第一次允許財報公告申報展延，2020年3月疫情延燒全球之際，考量會計師恐因疫情無法親赴中國大陸查核，金管會除宣布允許會計師可採視訊、文件掃描或傳真等替代方式進行查核外，並允許無法即時公告申報的公司，可在規定日期前申請展延。

蔡麗玲表示，去年共有6家公司申請展延2019年財報申報，原因均為海外重要子公司因當地疫情嚴峻，使會計師無法親赴當地查核。現行法規允取的展延期限以1個月為限，需視展合理性判定展延期限長短，上述6家公司展延期限多落於20天或1個月。