國內疫情警戒尚未降級，使包括疫苗接種險的防疫保單持續熱賣。金管會統計，防疫保單截至14日已承保逾946萬件、保費收入62.14億元，7月迄今大增140萬件、11.84億元。理賠金額達1萬6144件、理賠金額達12.51億元，亦較6月底大增7222件、5.61億元。

其中，銷售最多的台產防疫保單，截至14日已核保件數達400萬5144件、保費收入19.13億元。但理賠件數及金額同步激增，截至14日理賠件數達1萬896件、理賠金額達10.54億元，2周便暴增4904件、4.73億元，已逼近內部預估的損益兩平點。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗接種險銷售同步續旺。據金管會統計，截至14日疫苗接種險總承保件數達157萬件、總保費收入約4.55億元，2周內熱銷近56萬件、1.62億元。理賠件數30件、理賠金額突破100萬元，較6月底17件、85.3萬元小增。