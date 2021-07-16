金管會公布2021年第三屆「公平待客原則」評核結果，結果共有7家銀行、6家券商、4家壽險及4家產險業者，共21家業者躋身排名前20％名單。另外，聯邦銀、統一證、新壽及南山產險等4家業者因較前次顯著進步，獲頒新增的顯步進步獎。

金管會每年進行公平待客書面審核的對象略有差異，2019年為36家銀行、31家綜合券商、22家壽險及19家產險業，去年為35家銀行、30家專營券商、14家期貨商、22家壽險、19家產險業，今年則選擇35家銀行、30家綜合券商、22家壽險及19家產險業。

此次評核排名位居前20％的銀行，包括上海、合庫、台灣星展、國泰世華、華南、台灣匯豐及土銀等7家。綜合券商包括元大、中信、玉山、合庫、兆豐、第一金等6家，保險業則有友邦、中國、保德信、國泰等4家壽險，中信、泰安、國泰世紀、AIG等4家壽險業。

金管會說明，今年為第三度進行公平待客評核，7家銀行普遍在酬金和業績衡平原則表現較佳，6家券商在酬金和業績衡平原則、商品適合度表現及業務人員專業性表現上脫穎而出，保險業則在訂約公平誠信以及告知和揭露原則表現較突出。

而金管會今年第3度辦理公平待客評核，共有上海、國泰世華、土銀3家銀行及國壽、中壽2家壽險連3年躋身前20％之列。而辦理2次評核的綜合券商，則有中信、玉山、合庫、兆豐等4家業者均進入前20％名單。

金管會法務處處長徐萃文表示，今年仍比照前2年慣例，僅公布前20％名單，並另外新增評核較上次進步較多的顯著進步獎。預計9月將召開檢討會議，除討論精進評核機制、修正金融法規外，亦將討論明年是否揭露後20％名單。