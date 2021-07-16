先前公告參與陽明(2609)詢價圈購的台驊投控(2636)，在以保障公司股東權益的考量下，決定放棄認購現增。但傳出董座仍看好未來航運景氣，董事長個人參與特定人繳款，以另一種支持陽明這次現增。

陽明7月12日董事會後公布現增價格，每股發行價182元，以詢價圈購方式辦理現金增資1.6億股，其中10％開放員工認購，14.4萬張由元大證券包銷。本周訂完價後陽明偏離了現增價格一段距離，投資人繳款意願下降，連原本宣布10億元之內參與陽明詢價圈購的台驊投控，最後以不臆測未來股價波動為前題，站在保障公司股東權益的考量下，放棄繳款。

昨天是特定人繳款期限結束，元大證券最後宣布，已與其他協辦承銷商共同完成本次陽明增資案，增資新股將於7月20日上市掛牌。

台驊董事長顏益財對於航運眼光精準獨到，長榮(2603)、陽明股價在兩位數時候，就相當看好並積極加碼，一句「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」讓台驊不僅本業大賺，業外未實現獲利滿滿，讓台驊股價甚至超前貨櫃三雄這些客戶股價，成為航運股股王。雖然台驊公司放棄認購現增，但也傳出，顏益財對於航運景氣看法未變，以個人身份參與特定人繳款，未看淡航運景氣。