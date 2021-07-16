本土新冠疫情爆發，兩家國產疫苗力拚EUA(緊急使用授權)，台北市議員王鴻薇昨(15日)下午在臉書指出，「兩間公司共約7600名受試者，到現在都還不知道自己打到的是疫苗或是安慰劑，並未解盲。受試者中大概只有前副總統陳建仁知道打的是疫苗」。對此，陳建仁昨深夜於臉書駁斥，才獲通知打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑，並表示對王「堂而皇之的謊話，令人遺憾」。不過王鴻薇今(16日)也再嗆問一問題，PO文反擊陳建仁。

王鴻薇15日下午15時許的貼文指出，這兩家國產疫苗在二期試驗階段，各收案約3800人，這些受試者中，有些人因為年齡或是職業，已經符合政府施打AZ、莫德納的資格，但因為卡在國產二期試驗尚未解盲，不知道自己到底能不能再去打疫苗，試驗單位和政府也沒有通知，可以說是進退兩難。

王鴻薇該篇貼文指出，「民眾力挺國產疫苗參與試驗」，但大概只有前副總統陳建仁，可以這麼肯定的公開表示自己打到的是疫苗，「政府是把其他受試者當成白痴嗎？」對此，陳建仁昨深夜23時27分在臉書PO文駁斥，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她堂而皇之的謊話，更令人遺憾。」

陳建仁指出，直到7月14日和妻子才接到台大醫院的通知，告知國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，「我打的是安慰劑，該臨床試驗是在接種第二劑(疫苗或安慰劑)後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑」、「很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過」；他說，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她堂而皇之的謊話，更令人遺憾」。

陳建仁的回應曝光後，王鴻薇今凌晨1時許再度PO文質疑，「請問陳建仁，你打的是安慰劑，那你當時何以可為高端的安全性掛保證？身為一個前副總統和醫界專家，這種掛保證是不是太可笑？」；並嗆問，「本辦公室同仁因為和你一樣支持國產疫苗，同樣也參加了高端疫苗二期試驗，但是到目前為止卻不知自己是打疫苗或是安慰劑。所以請問陳前副總統，您如何可以提前解盲？」