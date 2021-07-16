氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至20日「太平洋高壓」減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」，其他時間、地區亦偶有局部短暫降雨。

吳德榮提及，21、22日台灣附近的水氣分布與「熱帶擾動」的發展及動向有關，因有「不確定性」，天氣的變化需再觀察。

吳德榮說，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的區域。最新美國模式模擬18日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東南方海面，未來路徑較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近；而歐洲模式同時的模擬，強度較弱、發展也較慢，在琉球東南方海面滯留打轉後，緩慢偏北移動。

吳德榮指出，由於「熱帶擾動」處在「季風低壓」環流內，不但受到大環境氣流的導引，也受到「季風低壓」環流導引，行徑較一般情況複雜許多，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，常有大幅度的調整。故目前尚不宜遽下定論，應持續觀察。