全台5月因為本土疫情延燒，全台升至三級警戒，雖然目前延至7月26日，但已經實施「微解封」，不過西門町人潮似乎仍完全未回流，這讓資深藝人曹西平看了相當難過，怒嗆：「大家都快要被病毒搞死了」。

曹西平曬出西門町街頭空盪盪的照片，幾乎看不見任何人影，他表示從17歲上來台北後，印象中的西門町一直是很熱鬧的地方，如今不僅街頭完全淨空，也看不到任何觀光客和逛街民眾，店裡服務人員比客人多，有許多店家因為沒收入，導致撐不下去接續倒閉，讓他不禁感嘆：「看了相當難過，不知道這樣子的日子還要多久」。

曹西平表示即便疫情結束，人潮要回流真的有困難度，畢竟太多店家撤了，屆時勢必得花點時間整頓整個西門町，此外每個人都有自己的壓力跟負擔，眼前的日子都不知道怎麼過下去，絕對不是紓困就可以解決，坦言除了難過之外，都不知道該怎麼說下去，無奈表示：「病毒請你可以早點離開嗎？再不離開，大家都快要被你搞死了。

對此，網友也大表同感，紛紛留言：「疫苗和藥趕快來，病毒趕快走，這樣我們才能平安健康出門」、「韓國明洞也是這樣，只剩個位數店家，幾乎沒有明洞這個觀光景點了」、「病毒不會消失的，重點是如何抵抗和治癒，就像流感一樣，打了疫苗萬一中了有藥醫，我們還是依然可以出門」。

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