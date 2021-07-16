桃園1名人妻小芳（化名）2017年結婚後連生3胎，在生完第3胎後赫然發現丈夫手機中與另名女子的裸照，崩潰得知對方外遇；直到去年，她還在丈夫的行車紀錄器中發現2人的對話，小三不但要求對方偷拍小芳裸照，當作威脅工具，還說要修理小芳，小芳最後憤怒提告，法院判2人須賠償30萬元，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫在2017年5月結婚，她在懷孕第3胎時發現丈夫疑似出軌，但因為當時還需要照顧2名年幼孩子與準備生產，因此沒有多想，沒想到她生完第3個孩子後，某天意外在丈夫手機發現對方與小三的合拍裸照，質問後對方也坦承已外遇1年，不過小芳當時為了孩子與家庭選擇原諒對方。

不過小芳在去年8月再度無意間發現，丈夫轎車上的行車紀錄器錄下丈夫與小三的對話，小三不但要對方偷拍小芳的裸照，當作日後威脅的手段，還說要好好「修理」小芳，而丈夫則回應「不要傷害到小孩，因她還要接送小孩，不要讓她受傷太嚴重」，小芳最後決定不隱忍，向2人提告求償1百萬元。

小芳丈夫在法官審訊時未出庭也未具狀說明或陳述，而該小三則辯稱當時至少半年以上不知道對方已婚，而在車上曾提到要傷害小芳，只是因為工作壓力太大而脫口的不理性言論，並未實際做出行為；法官認為從2人自拍裸照，可判斷已逾越一般男女友誼，認定2人侵害小芳配偶權，需賠償30萬元，本案還可上訴。