美科技股下跌百點，台積電ADR下挫5.5%，台股15日大漲188點收在18034點，再創收盤歷史新高。法人指出，台股外資期貨空單加碼，短線台股萬八是否能守穩，觀察電子股能否重回資金懷抱。

美股跌多漲少，道瓊工業指數上漲53.79點或0.15% ，以34987.02點作收；標準普爾500指數下跌14.27點或0.33%，收4360.03點；科技股那斯達克指數下滑101.82 點或0.70%，收14543.13點。

台股加權股價指數15日大漲188.44點，終場收在18034.19點，再創收盤歷史新高，成交值新台幣4549.03億元。三大法人合計買超154.25億元，其中自營商買超20.93億元，投信賣超28.7億元，外資及陸資買超162.02億元。

法人指出，台股15日收盤再創歷史新高，化解高檔連續7個交易日出現黑K線頹勢，不過15日成交量萎縮，形成短線量價背離，且外資期貨多單減碼空單加碼，短線台股萬八是否能站穩，觀察電子股能否重回資金懷抱。

晶圓代工廠台積電第3季營運展望樂觀，預期單季營收將達146億至149億美元，以中間值147.5億美元計算，季增11%，將再創歷史新高紀錄；單季毛利率將介於49.5%至51.5%。不過台積電美國存託憑證（ADR）收在117.53美元，跌6.8美元，下跌5.51%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海15日吸引買盤進場，全面強勢反彈高掛漲停，並帶動慧洋-KY、台驊等多檔航運個股漲停，類股人氣回籠，漲幅超過8.9%，單日航運股成交占比近35%。

鋼材價格上揚，工具機公會與中鋼和鋼鐵公會達成3項共識，中鋼協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢，三方建立溝通交流平台，鋼鐵業上中下游互相尊重體諒供應鏈體系；機械公會呼籲中鋼及鋼鐵公會協助建立鋼材供需媒合平台，並請中鋼建立中盤商實配實銷制度，獲得中鋼正面回應。（編輯：趙蔚蘭）1100716