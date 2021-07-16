全台三級警戒逾2個月，究竟本土能否清零引發關注，精神科醫師沈政男發文表示，中南部多個縣市早已清零，感覺與北部往來越少就越容易清零，但雙北至今未清零，難道要讓南部繼續等嗎？他也忍不住批評年輕人在三級警戒期間硬要群聚，是否只要匿名，不曝光、不被抓，就什麼事都敢做、什麼話都敢說？這只有猥瑣兩字可形容。

沈政男昨在臉書發文表示，高雄已達成連續14天零確診，等於宣告這波疫情在高雄已結束，而中南部好幾個縣市皆是如此，甚至還更早達成。「是不是越往南部，越容易清零？跟北部往來越少，越容易清零？雖是一日生活圈，但感染風險差很多。」

沈政男指出，現在最讓人擔心的是台中，有沒有看到「特殊社交聚會」匡列了40多人？如果現在不是三級警戒，後果將會是如何？從目前的狀況來看，台中7月26日有辦法開放餐廳內用，或是有辦法解除三級警戒嗎？

沈政男也說，明明都已三級警戒，為何還硬要群聚？當今年輕人怎麼了？「我想，必須跟改名吃免費鮭魚、酒駕撞死人謊稱事後緊張喝酒，一起看待。是否匿名太久，只要不曝光、不會被抓，什麼事情都敢做，什麼話都敢講？共通的兩個字：猥瑣。」

沈政男表示，桃園增3例確診，其中1例為大賣場員工，也是找不到感染源。如果周遭的接觸者都是陰性，那麼就要啟動電信足跡調查，用手機定位來追查出遺漏的接觸者。畢竟病毒不是無所不在，也不是隨便感染，須近距離不戴口罩互動至少15分鐘，因此，怎麼會找不到上游感染源？顯然就是這類近距離接觸足跡沒有完全清查出來。

沈政男提到雙北的狀況，其中新北市只增加兩名確診，正往清零目標邁進；台北新增9例，說是遇到了瓶頸，其實問題出在，已採用電信足跡疫調，也扮演「忍者龜」查下水道，但重點是要告訴市民，15日增加的這9例本土到底是怎麼感染的。

沈政男悲觀地說，目前看來，雙北在7月26日都不會開放餐廳內用了，因為都說要放在解封最後順位，這麼一來，已經安全的南部，要不要開放內用？是否還要堅持全國一致？他認為「解封本來就該分區」，因為各地的染疫風險並不一樣，就好像各行各業的染疫風險也不一樣，這是很簡單的道理。

沈政男表示，難道要讓南部繼續同甘共苦，等待北北基桃零確診14天？還是，乾脆全台繼續三級警戒直到1000萬劑的BNT疫苗打完？