「晶華美食假期」第二天中午供應的「極特上雙饗盛合」，包括有16貫握壽司與極品散壽司。（圖／台北晶華酒店）

「晶華美食假期」優惠住房專案，兩人同行可入住精緻客房滿24小時，並且在客房內嗑二頓美食大餐。（圖／台北晶華酒店）

台北喜來登「美食宅度假」住宿專案，房客可在客房內享受「廣式片皮鴨二吃」。（圖／台北喜來登飯店）

台北喜來登7月底前推出「美食宅度假」住宿專案，讓客房化身私人用餐包廂供客人在內享受美食。（圖／台北喜來登飯店）

台北喜來登「美食宅度假」住宿專案的「充電再出發」套裝，主攻客房內享用SUKHOTHAI泰式雙人餐。（圖／台北喜來登大飯店）

台北遠東「香格里拉安心解鴨住房專案」，可升等下榻至台北101景觀尊榮客房，並在房用享用烤鴨三吃，再贈3

000元飯店消費抵用券。（圖／台北遠東香格里拉飯店）

台北六福萬怡酒店「好食光． 萬怡饗樂家」專案，可在客房內享用牛排龍蝦海陸饗宴、烤鴨二吃或美式派對組合。（圖／台北六福萬怡酒店）

微解封但餐廳仍禁內用，為搶攻暑假旅宿商機並衝高住房率，台北晶華酒店、台北喜來登飯店、台北遠東香格里拉酒店，以及台北六福萬恰酒店，紛紛祭出「美食拉抬住房」策略，並「以客房取代餐廳包廂」推出住房優惠專案，標榜由專人將餐食送入客房內供住客享用，價位近乎「買餐飲，送住房」，掀起今年暑假第一波住房促銷大戰。

受疫情衝擊，以國際商旅為主要客源的台北觀光飯店住房率始終低迷，5月中本土確診案例增加、防疫升至三級警戒後，各飯店除周末住房率「偶有突破10％」，平日周間住房率多在個位數。政府宣布微解封後，在家悶久的的民眾開始蠢動，但餐廳仍禁止內用，上述飯店決定「以吃帶住」，全力衝住房生意。有趣的是，「英雄所見略同」，以上飯店主攻的菜餚不是牛排、就是龍蝦， 要不就是烤鴨多吃，菜餚高度重疊，「誰學誰？誰抄誰？」是熱議話題，也顯示競爭也就更加激烈。

台北晶華酒店即日起至7月底推出「晶華超人氣美食假期」優惠住房專案」，兩人同行入住精緻客房24小時6440元，內含住宿精緻客房，並以「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦」以及「極特上雙饗盛合」為晚餐和翌日午餐。活動期間內下載晶華會APP，可以再享房型升等，房價等同「買餐飲，送住房」。

晶華的「雙人份厚切爐烤牛排龍蝦套餐」、價值3680元，以重16盎司厚切爐烤肋眼牛排，搭配整隻波士頓龍蝦為雙主菜，以及凱撒沙拉、馬鈴薯泥與湯品呈現，可為第一天入住晚餐。翌日中午在客房內享用的「極特上雙饗盛合」原價2760元，內有由16貫握壽司組合的「特上握壽司盛合」，以及「極品散壽司盛合」。

挾寒舍集團美食餐飲資源優勢，台北喜來登飯店即日起至七月底前推出一系列「美食宅度假」住宿專案，平均最低每人每晚不用1700元起，含住房加在客房內享用烤鴨雙饗、拿坡里披薩美食、泰國菜或牛排大餐，優惠下殺26折起。

台北喜來登「米其林烤鴨雙饗樂」住宿專案每晚3888元，住房加「廣式片皮鴨二吃」為皮脆肉薄的片皮鴨捲餅，以及脆皮鴨腿佐冰梅醬。「充電再出發」住宿專案主打異國料理吸客，入住每晚4580元可享用「比薩屋義式雙人餐」或泰國皇室美饌的「SUKHOTHAI泰式雙人餐」，並加贈紅酒一瓶及「天然浴鹽與精油滾珠瓶」。「安東廳頂級牛排」住宿每晚5888元，主攻由16盎司美國頂級肋眼牛排、布里歐麵包、鮭魚沙拉、蘑菇濃湯等美味佳餚組合的套餐。

台北遠東香格里拉飯店推出「香格里拉安心解鴨住房專案」，7月31日前兩人同行入住，，享免費升等至台北101景觀尊榮客房，並可在客房內享用「烤鴨三吃」、再送3000元飯店餐飲住宿抵用券，優惠價5288元起，比疫情前純住房還便宜。

台北六福萬怡酒店推出「好食光 萬怡饗樂家．隨心所欲」專案，7月31日前雙人優惠價3580元，可享客房空間10小時，價值達3600元＋10％的五星美饌三選一，有牛排龍蝦海陸饗宴、粵亮烤鴨二吃，以及美式派對組合拼盤供選擇，加價1千元可延長為兩天一夜的夏日微旅行，標榜優惠24折起。

六福萬怡的「敘日牛排龍蝦海陸饗宴」，內含「10盎司低溫慢烤煙燻風味牛小排」與「野菇松露奶油焗鮮龍蝦」並搭配「碳烤現流海鮮季節溫沙拉」、「印度咖哩燉雞附法國麵包」與「經典法式洋蔥湯」等。「粵亮烤鴨二吃」第一吃為片皮鴨，搭配獨家三色餅皮及招牌醬料，以及創新花生跳跳糖、復古桂花情人果等多種配料，滿足多變挑剔味覺，第二吃可於「風沙韭銀炒鴨絲」、「翠玉白塔香爆鴨架」、「烈火白菜豆腐鴨架湯」、「荔灣艇仔鴨架小米粥」、「蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆」五款菜色任選。