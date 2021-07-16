台北市長柯文哲7日接受資深媒體人趙少康專訪時，坦言現在疫苗不夠，對於國產疫苗感到悲觀，因為恐無法得到國際認證，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，台北市長要戰起來，並建議柯文哲可以透過雙城論壇，向上海復星採購足額疫苗，自購疫苗救台北。

羅智強今（16日）在臉書發文表示，柯文哲抱怨疫苗不夠，中央小動作不斷，台北市「被整得很慘」，同時，柯文哲對國產很悲觀。既然如此，羅智強建議柯文哲，不要只會抱怨疫苗不夠，身為市長應為台北市民「戰」起來。

羅智強呼籲，請柯文哲透過雙城論壇，向上海復星採購足額疫苗。台北市是全台灣人口密度最高的城市，本來就很容易發生群聚問題，除了260萬市民，還加上每天來台北上班的200萬人，都讓台北市的防疫困難重重，而治本之道，就是早日普及疫苗施打，但中央配給北市的疫苗還不到80萬劑，無論如何積極施打，也是難以普及。

羅智強直言，反正紅帽已被扣到發紫了，柯文哲也不用再理會綠營的紅帽大法，加上台北上海行之有年的雙城論壇，只要柯文哲願意，比照永齡基金會模式購買疫苗絕不是問題。

現在，永齡基金會和台積電的疫苗已買到，慈濟獲中央核准，還在進行，羅智強認為，打鐵趁熱，北市跟進，同下單，再追加200至300萬劑，只有加快台北市的疫苗覆蓋，台北才能儘快恢復正常運作，而柯文哲如果擔心財源，可以發動企業募款購買疫苗，他相信很多企業家都會非常樂意共襄盛舉。

至於中央會不會阻擋的問題，羅智強表示，柯文哲也不該掛心，永齡基金會和慈濟要買BNT，剛開始時，衛福部長陳時中不也使盡吃奶力氣在卡在擋？最後，民意沸騰，總統蔡英文只有低頭，只要柯文哲願意開這一槍，他相信台北市民會是柯文哲最大的後盾，「如果我是台北市長，我一定這麼做」！