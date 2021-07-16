面對半導體產業的激烈競爭，英特爾積極要回主導權，執行長Pat Gelsinger曾在3月份宣佈重返晶圓代工領域，與龍頭台積電抗衡，今（16日）就傳出英特爾有意收購全球晶圓代工第4大廠格芯（GlobalFoundries），整體投資規模達300億美元（約新台幣8400億），目前此消息尚未獲得官方證實。

華爾街日報報導，不具名的知情人士透露，英特爾對此交易的估值達300億美元，但目前並沒有明確進展，格芯也會繼續進行首次公開發行（IPO）計畫，針對英特爾有意收購的消息，格芯發言體系表示，目前並未接到來自英特爾的討論，這也代表此併購案可能還在英特爾內部討論階段。

數據顯示，目前格芯在全球晶圓代工排名第4，市占約7%，與台灣大廠聯電相當，晶圓代工龍頭台積電市占55%，緊追在後的則是三星的17%，就技術層面而言，僅三星與台積電擁有量產先進製程的能力，不過格芯曾在6月底宣布要花40億美元（約新台幣1120億元）在新加坡設廠，增加生產線產能。

若此消息成真，將成為英特爾史上最大規模的併購案，超越2015年英特爾以154億美元買下邏輯晶片大廠Altera的紀錄，目前格芯為阿布達比政府旗下的投資機構穆Mubadala Investment Co.所擁有，總部設在美國。

近期英特爾股價走勢起伏並不大，周四收盤小跌0.71美元（或1.02%）收在55.81美元，近五日則累積小漲0.59%（或0.33美元）。