「雞排妹」鄭家純近日被週刊直擊跟保時捷男約會上飯店，卻另外傳出有名論及婚嫁的A女，對此，日前A女發聲明「從來沒有所謂的小三跟正宮」。今(16日)凌晨，保時捷男發聲明自揭一直是「開放性交往關係」，引來外界好奇該詞定義，對此，鄭家純過去就在節目中透露嘗試過開放性交往，但難免會吃醋，最終失敗了。

鄭家純先前被《鏡週刊》拍到在保時捷男陪伴下去了診所，又牽手赴飯店，A女後來發聲致歉鄭家純，強調自己不是保時捷男的未婚妻，在感情上和鄭家純更都是「被害者」。對此，保時捷男今進一步表示，多年來自己的交友方式都是開放式關係，並據實以告身邊密友，也承認欣賞鄭家純，心靈上把她當作女友，兩人多年前就分手退回當朋友，抱歉因不實爆料讓鄭家純衰當小三。

鄭家純透露嘗試過開放式關係。（圖／翻攝自深夜保健室 Youtube）

今鄭家純轉發相關文章，並分享去年8月主持《深夜保健室》的影片，該集請到一對開放式關係夫妻，鄭家純聽完分享後，說：「我自己有嘗試過作開放式關係，但是是失敗的」，可能因為雙方都是初學者或太年輕，她更以經驗表示實施後「一定會有吃醋的情況」，她不想花心力與時間成本溝通，最後選擇放棄。

想到過去嘗試開放式關係卻失敗，鄭家純不免感到哀傷。（圖／翻攝自深夜保健室 Youtube）

說到此，鄭家純嘆了口氣，內心有淡淡的哀傷，所以很羨慕來賓，她也補充，現在人類的年齡約是100歲，「但如果人類可以活1000年，大家還覺得一對一關係，甚至是『白頭到老』是很完美的事情嗎？我光想就頭皮發麻欸！」呼籲大家要面對現實，了解不同的交友方式。