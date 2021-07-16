圖為民眾施打疫苗情況。（資料照）

永齡基金會、台積電順利簽約採購1000萬劑BNT疫苗，此外慈濟疫苗採購進度外界也在關注。關於疫苗採購，國民黨前立委孫大千今(16日)在臉書PO文直指，「民進黨根本就是把台灣人民的健康安全，當成意識形態神主牌前面的祭品，在民進黨的心魔一天未除之前，BNT疫苗永遠都是他們心中最深的恐懼」。

關於BNT疫苗一事，孫大千今在臉書提出8個問題，分別是第一，民進黨為什麼這麼害怕上海復星？第二，「復必泰」三個字為什麼變成了不能說出來的名字？第三，疫苗採購是單純的商業行為，和國家尊嚴有什麼關係？第四，如果大陸真的有阻擋BNT疫苗採購，永齡和台積電那1000萬劑是怎麼買到的呢？

不只如此，孫大千指出第五個問題，台灣自行採購和接受捐贈的AZ以及莫德納疫苗也是「原廠製造、原廠包裝、原廠直送」嗎？第六，灣採購的疫苗遲遲沒有到貨，民進黨怎麼會天真地以為疫苗已經足夠了呢？難道民進黨除了靠「伸手討藥」之外，還會「隔空抓藥」嗎？第七，縣市政府以及民間團體接力透過各種管道採購BNT疫苗，增加台灣的疫苗存量，民進黨又有什麼好反對的呢？

最後，孫大千質疑，「放著國際評價較好的BNT疫苗不要，硬逼著台灣人民去接種AZ疫苗和國產疫苗，不是再次的證明了民進黨永遠把意識形態放在人民利益的前面嗎？」