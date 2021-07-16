就算擁有地主優勢，公鹿在總冠軍賽G4最後關頭也太占盡便宜了！聯盟16日公布G4最後兩分鐘裁判報告，結果出現4次誤判或漏判，其中3次對身為地主的公鹿有利，在如此拉鋸的關鍵時刻接連出錯，也不知道裁判大人到底是否故意？

根據裁判報告公布最後關頭的4次誤判，首次出現在最後1分34秒，米德頓在進攻時故意拉了布瑞吉斯，這球應該是米德頓進攻犯規，假如裁判吹了出來，當時雙方還以99比99打平，米德頓當然也沒機會馬上投進公鹿的關鍵超前兩分。

接著在最後54秒，保羅夾住哈勒戴的手臂，讓他無法接球，這球應該是防守犯規，哈勒戴該有兩罰機會；然後在最後14.7秒，阿提托康波準備發底線球之際，很明顯左腳還在場內，這球假如把球權還給太陽，或許比賽還有一絲絲懸念。

最後在13.8秒，卡麥隆強生在包夾米德頓時被吹犯規，讓他站上罰球線兩罰俱中，裁判報告坦承強生的動作還不構成吹判犯規的標準。就算裁判報告明顯表達裁判「偏袒」立場，可惜還是無法改變目前雙方在總冠軍賽打成2平結果，太陽也只能認了。