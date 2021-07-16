鑑於疫情有趨緩趨勢，13日起全台雖維持三級警戒，但實施有條件的微解封，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現階段是很好的測試，可觀察社區能接受解封的程度，他認為若未再爆發新的群聚，搭配嚴格管控邊境及疫苗覆蓋率達60%，就能朝下一個階段前進。

謝宗學昨（15）日於個人臉書《Dr. E小兒急診室日誌》分析，昨新增14例本土案例，扣除居家檢疫、隔離個案，對社區存有風險僅剩7例，已連續2日低於10例，分布縣市分別為台北市、新北市及桃園市，疫情正處於收尾階段，剩下最難處理的星星之火。

謝宗學說，實施微解封至今，出門明顯感覺車流量變多，雖然不是一件好事，但大家漸漸放鬆、慢慢恢復人流及經濟活動的同時，反而是一種很好的測試，可藉由這段時間觀察社區對解封的承受度，若未爆發大規模群聚，就能邁向下一個階段解封。

謝宗學指出，現在最最重要的防疫工作，是邊境管理，過去一年世界各國反覆在封城、解封的過程中載浮載沉，台灣也許會面對同樣的處境，但只要解封過程不急躁，再加上良好的衛生習慣，我們有很大的機會在低確診率的環境下，漸漸恢復正常生活，和病毒共存。

謝宗學說，值得開心的是，截至目前為止，接種第一劑疫苗覆蓋率已逾18%，7月底有望達成25%，加上單劑疫苗對於英國Alpha 變異株就有不錯的重症保護力，只要印度Delta變異株沒有進入社區，目前逐漸平和的狀況可持續。

最後，謝宗學說，疫苗覆蓋率第一階段目標是單劑達60%以上，才能解決現階段疫情；第二階段是拚完成兩劑接種覆蓋逾60%，才能境外管制解封，「還有一段不算近的路要走，我們繼續一起努力。」

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