護國神山「台積電」與郭台銘創辦的「鴻海／永齡基金會」日前順利與上海復星、德國BNT簽約，完成各500萬劑BNT疫苗採購，捐贈台灣政府，但行政院隨即舉辦相關記者會，除了感謝這兩家企業之外，還強調政府在採購過程中的協助，也讓不少網友質疑採購速度緩慢，邀功速度很快讓許多網友質疑「想收割？」根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，受到「收割爭議」、「政府卡疫苗」等討論，讓感謝鴻海、台積電的聲量高於日本第三波贈台疫苗。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，感謝美日、立陶宛捐贈疫苗的最高峰落在6月4日，總統蔡英文發文宣布「日本124萬劑AZ抵台」、「美國將台納入全球疫苗捐贈計畫」，駐日代表謝長廷稱這124萬疫苗對台是及時雨，當日引起105692筆討論，6月22日立陶宛2萬劑AZ來台也引起19285筆討論，從聲量來看，鴻海、台積電採購成功遠不如6月4日日本疫苗來台。

蔡英文在6月4日發文感謝日本、美國，底下留言大多網友給予正面評價，並Tag「台日友好」等留言。但同樣是感謝文，由於外界一直有「政府卡郭台銘捐贈疫苗」的風聲，在7月12日感謝台積電、鴻海的貼文中，蔡英文先表示「持續爭取更多疫苗，是這段時間我最優先的工作」，讓許多網友不滿砲轟「世界最大台收割機在台灣正式登場了」、「擋了那麼久擋不住了，現在出來摘桃子？」雖多網友都是感謝郭台銘、台積電等，但可以看到更多網友不滿中央政府速度慢過於民間力量，質疑民進黨收割。

也因「收割爭議」、「政府卡疫苗」爭議讓感謝鴻海、台積電的聲量達43090筆，高過於7月13日日本宣布贈台灣第三波AZ疫苗97萬劑引起的20558筆討論。

轟政府「不要臉」、「無能」！網友換頭貼感謝台積電

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看民眾對於這次鴻海、台積電順利採購疫苗的看法，除了「謝謝」「郭台銘」、「台積電」、「鴻海」之外，可以看到「無能」、「不要臉」、「下台」等關鍵字砲轟民進黨。許多網友也將FB頭貼換上「感謝郭董、台積電」的特效框，雖然部分網友認為民進黨在這波「公私合作」吃了鴻海、台積電豆腐，但還是有許多網友感謝政府及防疫團隊，也有人不解，蔡英文有公開向兩間公司道謝，「何來收割之說？」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月14日至2021年07月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『感謝鴻海、台積電VS感謝美日、立陶宛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。