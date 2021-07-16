今天一早地牛狂翻身，上午7到8點的一小時內花蓮已發生15起地震，其中最大規模為4.7。頻繁的地震在臉書上引發網友熱議，不少人表示，地牛翻身越來越大，地鳴聲大到像爆炸聲，真的好可怕，聽了心臟很不舒服，感覺像是有怪物要從地底鑽出來了。

許多網友今天早上在臉書社團《花蓮爆料王》上發文表示，「哇勒，現在地牛翻身的聲音越來越大，是想嚇死誰呀」、「地上像爆炸聲、好恐怖，請大家小心」、「你們有發現地鳴聲特別大聲嗎？而且是連續的，超煩」。

相關貼文引起當地網友討論，「超級搖！牙膏已經浪費3、4次了，實在是對不準啊」、「地鳴聲很連續，沒停過」、「地鳴聲讓人心臟不舒服」、「地震也太頻繁，現在鬧鐘都不用調了，每天早上固定叫大家起床」、「真的很可怕，好像有什麼怪物要從地底下竄出來」、「沒地震都覺得有地震了，一直搖，沒病都搖到有病了」。

今早截至8點，包含小區域地震，花蓮地區共發生15次地震，分別是：

（07:05）花蓮縣花蓮市發生規模4.7地震，深度6.8公里。

（07:07）花蓮縣近海發生規模3.4地震，深度9.5公里。

（07:16）花蓮縣近海發生規模3.1地震，深度7.5公里。

（07:29）花蓮縣近海發生規模4.7地震，深度5.4公里。

（07:30）花蓮縣花蓮市發生規模3.7地震，深度8.3公里。

（07:31）花蓮縣吉安鄉發生規模3.5地震，深度9.8公里。

（07:31）花蓮縣近海發生規模3.9地震，深度5.5公里。

（07:32）花蓮縣花蓮市發生規模3.0地震，深度9.7公里。

（07:33）花蓮縣花蓮市發生規模4.3地震，深度6.9公里。

（07:33）花蓮縣吉安鄉發生規模4.2地震，深度8.3公里。

（07:34）花蓮縣吉安鄉發生規模3.5地震，深度10.2公里。

（07:35）花蓮縣吉安鄉發生規模3.2地震，深度5公里。

（07:49）花蓮縣花蓮市發生規模3.6地震，深度7.8公里 。

（07:50）花蓮縣吉安鄉發生規模3.3地震，深度7.4公里。

（07:54）花蓮縣花蓮市發生規模3.1地震，深度5公里。

此外，因應花蓮地震，台鐵表示，崇德車站=鳳林車站間上下行部分列車將延遲。