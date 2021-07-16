【愛傳媒黃珊珊專欄】7月14日在記者會上，我向大家說明了一件大家族的家戶感染個案，由於採用「精準疫調」模式，只要找到一位確診者，就會匡列他的同住家人，進行居家隔離並個別接受篩檢，因此可能大家常常會聽到所謂的「居隔陽」，這類型的確診者有明確的感染源，可能被家人或是職場同事傳染，也在精準疫調的安排下提前採檢，我們也就能再提早一步匡列第二圈的接觸者，即時防堵疫情擴散。

台北市作為首都，人口密集，又是重要的政經、文化以及生活中心，不少人在外工作，回到家後如果沒有保持防疫習慣，就容易造成家戶感染，這也是台北市目前確診個案的來源，也是我們目前主要的防疫目標。

所以我還是要再一次的提醒市民朋友，回到家一定要做好消毒工作，最好是直接洗澡，吃飯時也儘量與家人之間維持距離，雖然現在開放部分微解封，還是要減少不必要的外出移動，為了大家的健康著想，希望能多多忍耐和配合！

作者為台北市副市長

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