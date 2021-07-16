【愛傳媒楊秉儒評論】鴻海與台積電成功地與「上海復星」簽下了1000萬劑輝瑞/BNT的購買合約之後，民進黨政府上自蔡英文，下自民意代表、側翼覺醒青年們，接二連三地跳出來割稻尾邀功，少數坐立難安的，大概就是遠在德國的中華民國駐德代表謝志偉。

2021年7月13日，謝志偉在臉書上發表了一篇文章，題目是《藥品，商品，人品─ 我沒有背影，我只有背書。》文章很長，大意概略是說，謝志偉特別強調，要感謝一個疾管署的基層官員。為什麼要感謝這個官員？謝志偉聲稱，自己在今年1月13日銜命與德國BioNTech公司聯繫，當時疾管署負責和他對口的，就是這名公務員。然後謝志偉細數自己接到任務後，整理了那段期間疾管署和BioNTech公司的電子郵件，心情也隨之有所變化。接下來很大篇幅，都是在罵對岸，並盛讚民進黨政府從上到下，為了購買BNT疫苗的辛苦與將士用命。

可是，讓人覺得很好笑的是，謝志偉在今年1月13日銜命與BioNTech公司聯繫，談的應該是衛福部想要直接與BioNTech公司直接洽談購買BNT疫苗的事情吧？這個任務，如果我們的記憶沒錯的話，儘管衛福部開出了一劑43美金的高價，還是換來BioNTech公司一句：『請與BNT疫苗的「大中華區獨家總代理」-「上海復星公司」洽談。』最後民進黨政府依然一劑BNT疫苗都沒買到。

所以，謝志偉先生，您到底在「協助購買BNT疫苗」這件事情上達到了哪些建樹？您在今年1月13日接到民進黨政府的命令，所整理並仔細詳讀的那些衛福部疾管署和BioNTech公司往返交涉的電子郵件，又與這次鴻海與台積電向「上海復星」折衝交涉後，成功簽下1000萬劑輝瑞/BNT購買合約有何連帶關係？或者，謝志偉先生就像媒體同業-資深媒體人「逆風的烏鴉」所分析的，表面上謝志偉是要感謝德國國會議員和那位衛福部疾管署的不知名基層官員，但實際上他真正想要說的是，他謝志偉在購買BNT疫苗這件事上，也是出力很多的。比如說，和德國國會議員、高層官員聯繫，還有就是銜命力挽狂瀾，和BNT高層溝通。其實，就是在刷存在感無誤。

不僅如此，逆風的烏鴉在文章中直言：「從他（謝志偉）的PO文看，他在從去年開始的交易案裡，只有一個時刻是被高層交辦任務的，就是今年1月交易要告吹的時候。」從去年7月起，中間歷經東洋案、雅各臣案、永齡基金會等案，「他竟然都沒有任何可以寫的地方，這太讓人驚訝了。」同時謝志偉在文中自曝，在1月被交辦任務後，為了論理，把那段時間3個月的電子郵件一一詳讀，然後隨著信件裡敘述交易本來要談成卻又破局而心情跌宕起伏。文章寫得可說是「文情並茂」但是卻可見在此之前，謝志偉根本搞不清楚整起疫苗採購交易的進度，坦白來說，被外放德國的謝志偉，就是個徹頭徹尾的「局外人」。

這樣的文章，除了同為民進黨陣營的政治人物與支持者會給予熱烈讚聲之外，其實是不會得到認同的。於是，在謝志偉那篇臉書PO文的底下，罵聲不斷，砲聲連連。這對於謝志偉來說，真是「孰可忍，孰不可忍！」

於是，2021年7月15日，謝志偉又在臉書上發表了一篇最新PO文；這一次，他把一位德國國會議員Ulrich Lechte的個人臉書PO文截圖放上來，說這位德國國會議員在臉書上指稱：「台灣現在終於可獲得Covid19 的疫苗了，（雖然）至少繞了幾個彎。先前BNT和台灣的相關恊議由於中華人民共和國的施壓而告吹/。。。/。這場令人看破手腳的閙劇叫人感到震驚所在的，卻是：此次延宕的代價就是二千三百萬人的健康。」

喔。是這樣喔？我們幫大家恢復一下記憶，上一位挺民進黨的德國議員的身敗名裂故事，沒有很久，今年3月的事情而已：「2021年3月，德國媒體《Der Spiegel》報導指出，德國基民黨（Christlich Demokratische Union Deutschlands）國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）被控藉故收取亞塞拜然賄款，為其購買由霍普特曼編輯的圖林根自由邦（Thüringen）所出版地方報《南圖林根信使報》（Südthüringen Kuriers）的廣告版面，刊登廣告，亞賽拜然駐德國大使館花費歐元1萬6744（約新台幣56萬元）刊登旅遊、消費廣告。文中指出，亞賽拜然長期有貪腐、人權侵害等問題，可能是希望藉廣告進行形象宣傳與洗淨。

據《Der Spiegel》指出，《南圖林根信使報》3個月發行1次，份數僅5萬5000份。報導中提到，臺灣的民進黨政府與越南政府也有定期向該報購買廣告。德國媒體《DerWesten》指出，台灣買廣告的錢最多，高達2萬4000歐元（約新台幣80萬元），越南則花費約1萬2620歐元（約新台幣42萬4000元）。

然後霍普特曼也很湊巧的在2020年3月底拍短片，聲稱台灣是主權獨立國家，應該要加入WHO，相關短片與報導文章經由三民自、「中央社」等傳媒在國內迅速傳播（可到谷歌大神上搜尋 「德議員高喊台灣是主權獨立國家」、「德議員轟中國阻撓挺台」等關鍵字，這些報導都還在。）可是你要查詢外媒報導，甚至德國當地主流媒體的相關報導，很抱歉，一篇都沒有。

你忘記了那位德國基民黨國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）的下場？嗯，他因為這起國際收賄醜聞已經辭職下台了。這就是在德國國會「上一位」挺台灣的國會議員的故事。

依照人類的行為習慣性，同樣的事情，做了第一次，就會做第二次、第三次。有一位可以收民進黨政府外交部提供的經費為臺灣進行「大外宣轉大內宣」的德國國會議員Mark Hauptmann，誰能保證不會有另一位德國國會議員Ulrich Lechte？反正只是在個人臉書上寫篇挺臺灣的文章嘛！不代表德國政府的官方立場。何樂而不為？然而，在民進黨政府的外交圈子裡，誰跟這些德國國會議員最熟呢？又有誰是「近水樓台先得月」，最方便請這些德國國會議員「賣」這個順水人情呢？答案呼之欲出。

老實說，謝志偉代表不用浪費力氣寫文章了，只會越寫越糟糕。想幫民進黨政府洗地，卻越洗越髒而已。郭台銘與台積電的「1000萬劑BNT疫苗購買案」就只是個單純的國際採購買賣行為，只要一切合法，不管是德國政府還是民進黨政府都不應該介入。輕鬆一點講，這叫「越權」，嚴肅一點講，這就叫做「關說施壓」。您謝志偉代表使不上力就使不上力，老實承認並不丟臉。可是，如果明明就只是個局外人卻硬要湊上來蹭話題刷存在感，只會讓自己越來越難找到台階下而已。民進黨政府已經為了「割稻尾」這件事情把自己搞得灰頭土臉，謝志偉代表您還是好好地待在德國待退養老，別再湊熱鬧了。

作者為資深媒體人

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