花蓮今天早上7時起，1小時內又連震15次。氣象局地震測報中心副主任吳健富說，以區域及深度來看，仍判斷屬於7月7日及8日2 起地震的後續餘震，未來兩週仍有機會出現這種狀況。

根據中央氣象局觀測，早上7時起，花蓮1小時內又連續發生15起地震，其中有2起芮氏規模為4.7。

吳健富接受電話採訪表示，由於區域、深度都在7月7日及7月8日2起地震的附近，因此仍研判屬於地震後的餘震。

吳健富指出，這個區域的地震本來就相當多，台灣約70%的地震都發生在這邊，主因是這個區域比較破碎，兩個板塊擠壓碰撞，透過地震釋放能量，目前研判近期的地震都是地震群的能量釋放。

至於有沒有可能是前震，吳健富說，目前看法都認為這幾天的連續地震都是後續餘震，但也不排除後續若發生規模大於芮氏規模5.4的地震，就有可能是前震。

吳健富指出，預計一、兩週內花蓮地區仍會有頻繁餘震，甚至1小時內出現多起地震的可能，接著就會慢慢安定下來。（編輯：管中維）1100716