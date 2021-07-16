「好心肝診所」日前爆出違規施打疫苗，意外扯出台北市副市長黃珊珊與好心肝診所負責人許金川醫師之間，有中間人「Ben」從中接洽聯繫，引發不少爭議，不過知名體育主播蔡明里昨（15日）曬出和「好心肝診所」同框合照，引起網友討論。

蔡明里臉書曬出和「好心肝診所」同框合照，只見他還刻意用特效將自己打矇，表示只是剛好經過日前聲名大噪的「好肝肝診所」，接著吐露：「想一想台灣人很妙，也很有彈性，就在沒多久前，有些人了打AZ後，會被尊稱或踢爆為「特權」，現在......你們懂的，呵呵呵」，語帶保留更增添外界想像空間。

隨後跑去捐血時，蔡明里被平時也會看球賽的護理師認出，沒想到被詢問為什麼有捐血習慣時，當下一時不知道如何回應的他，慌亂中竟脫口而出：「平常壞事做太多了」，事後回想讓他懊惱不已，不解當時自己究竟在慌亂什麼，但也不忘呼籲：「捐血車的防疫都非常徹底，大家可以安心去捐血。」

此外，蔡明里透露今天將去打AZ疫苗，許多網友也紛紛留言關切：「捐血隔天就打OK嗎?接種前的問診時，還是跟醫師說一下喔」、「還好你先捐血，不然打疫苗後14天才能捐」、「打好打滿疫苗，才能放心轉播球賽」，但也有不少人笑虧：「慌亂是因為護理師是正妹嗎」、「護理師一定貌美如花~才會讓團長慌亂亂了套」。

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