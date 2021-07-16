Team USA's Jerami Grant has entered health and safety protocols at Team USA camp sources tell me and @joevardon. Grant has not tested positive for coronavirus. He and Bradley Beal are in protocols in Las Vegas. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15 2021

美國男籃目前受到新冠疫情影響越來越大了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日爆料，美國男籃除了宣布巫師後衛畢爾退出前往東京奧運爭金行列，活塞前鋒葛蘭特也觸發健康與安全協議，儘管他的新冠檢測呈現陰性，美國籃協卻在考慮取消17日對澳洲的熱身賽。

這次美國男籃瞄準奧運4連霸之路，可說走得相當坎坷，除了在熱身賽只拿1勝2敗，其中包含爆冷輸給奈及利亞，更因畢爾、葛蘭特兩人先後觸發聯盟健康與安全協議，造成畢爾宣告退隊，如今葛蘭特也將視接觸情況決定是否還能留下。

目前美國男籃還剩兩場熱身賽要打，分別是17日再次對上澳洲，以及19日遭遇宿敵西班牙，假如這次美國男籃內部疫情無法控制下來，或許可能兩場熱身賽都不打了，直接讓他們準備飛往日本，迎接25日東奧首場出戰法國的重要戰役。

只是畢爾離隊之後，目前美國男籃勢必找人替補，暫時傳出的消息是可能找來火箭中鋒伍德替補內線空缺，或是找來熱火射手鄧肯羅賓生填補外線火力，究竟要補內線還是外線？就看美國男籃總教練帕波維奇最後做出怎樣選擇了，看來他要頭大了！