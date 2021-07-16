媒體人陳揮文。（圖／本報系影音截圖）

媒體人陳揮文痛批：「如果你是日本人，你看得起台灣人嗎？日本人以前殖民我們！」（圖／本報系影音截圖）

日本捐贈的97萬劑AZ疫苗15日下午1時許運抵桃園機場，衛福部部長陳時中親赴機場接機，這也是陳第三度為日本捐贈疫苗接機。對此，媒體人陳揮文痛批，陳時中為接機日本疫苗連記者會都不開了，一副拍馬屁的姿態讓人相當不齒，「為什麼要做到這麼卑躬屈膝」？

陳揮文15日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，總統府為日本捐贈疫苗發明「友情疫苗」新名詞，他真的不曉得什麼是打下去會有友情的？我們的衛福部部長兼疫情指揮官跑去機場迎接疫苗，這真的很丟臉；這是日本第三度捐贈疫苗，陳時中為了接機專程又換了新造型，戴著新帽子與新口罩，他也實在不知這頂帽子買了要幹嘛？一堆人穿搭新造型排排站拍照，他真的覺得沒有這樣的必要。

陳揮文強調，「日本是不打AZ的」，這是大家都必須要有的正確認知，所以大家不要以為日本送台灣AZ疫苗我們就要跪下來，「很好笑」；日本是因為「超買」疫苗，他的輝瑞跟莫德納疫苗已經夠他的人口打兩劑，所以他當初訂的1億2千萬劑疫苗就成燙手山芋，他若把疫苗丟掉會被罵死，由此可見到底是誰幫忙誰？況且台灣也不是拿他們很多疫苗，都是100萬、幾十萬劑這樣拿，「到底是誰幫誰？」

對此，陳揮文痛批，為什麼陳時中為了日本捐贈疫苗，就可以連記者會都不開了直奔機場接機，一副「日本送疫苗來，我就得去拍馬屁」的樣子，為什麼要做到這麼卑躬屈膝？「日本以前還殖民我們」。