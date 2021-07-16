蛋白尿經常被視為是腎臟病變的指標之一，然而，新光醫院腎臟科張瑞廷醫師提醒，蛋白尿的成因眾多，若為暫時性尿蛋白過高通常是屬於良性的狀況，只要身體狀況改善就能恢復正常，通常不用太過擔心；然而，若是持續出現尿蛋白過高，且排除用藥或慢性疾病問題者，則須留心恐為腎臟疾病的前兆，建議有蛋白尿問題時，最好諮詢醫師的診斷建議，才能早期發現、早期控制，以免腎臟機能惡化。

聽到健康檢查結果發現蛋白尿，很多人都會直接聯想是不是腎功能出了問題，但張瑞廷醫師指出，其實造成蛋白尿的原因眾多，其中不乏是暫時性的問題，但若持續出現蛋白尿的問題，建議就要積極諮詢醫師的診斷與治療建議！

(圖/健談提供)

常見造成蛋白尿的原因粗略可區分成暫時性與持續性兩大部分，暫時性尿蛋白過高的原因包括發燒、感染、懷孕、生理期間、壓力大、劇烈運動或長時間維持站姿等，這類問題只要身體恢復正常情況就會改善，通常不會併發腎功能惡化的問題。

然而，張瑞廷醫師補充，除了腎臟疾病之外，部分慢性疾病如糖尿病、高血壓、高血脂、高尿酸都可能造成腎臟傷害而出現蛋白尿，另外，服用部分藥物也可能造成持續性尿蛋白過高的問題，若有這些問題時，建議應主動就診接受檢查評估，並積極遵照醫囑配合治療，以期能控制病況，避免腎臟損傷擴大。