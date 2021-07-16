2019「萬物糧倉．大地慶典」計畫，首度舉辦「縱谷大地藝術季」，2020年在「最美公路」197縣道上沿途綻放，以農村自然景觀為舞台，從197縣道往外擴展。

（圖／ReadyGo提供）

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今年邁入第三年，從池上往南，延伸至關山、鹿野，期待以不同的風貌，與地景藝術作品相容共創新視野，用藝術的形式打造一個環境、文化、社區、產業與藝術，共生共舞的大地藝術。

邀請藝術家參與駐村創作6件作品，其中3件作品設於關山親水公園水樹林、榕樹群及人造山丘頂，擅長複合媒材與環境裝置創作的安聖惠，打造《療癒系列》大躺椅及吊床，讓人在後疫情的焦慮中靜心休憩，重拾面對明天的力量。

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國際知名竹藝師徐暋聖利用出神入化的竹編工藝創作《蛻變前的等待》，以繭、蛹的型態，冀望作品讓人們深刻體會寶貴生命的價值與意義。

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而作品富含創造力與旺盛生命力的林淑鈴以《雲朵製造所》為題，童畫夢幻的風格表達生命起始萌發的柔美姿態，以迴旋放射狀線條，織造出線條柔美，有機曲線之造型，結合山丘地貌特色。

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另3件作品則設置於鹿野鄉，港口部落阿美族藝術家伊祐噶照的創作《貓咪種子》，葉子眉毛逗趣的造型洋溢著幽默與童趣，作品隱身在鹿野后湖阡陌田野，搭配周圍飽滿的稻穗，讓緊繃的身心不自覺地放鬆。

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設置在鹿野鄉公所戶外大片綠地上，由2位藝術家共創的作品《穹頂上有花》釋放著沈澱寧靜的氛圍，林純用使用竹編技法的亂編，結合楊海茜彩色繽紛的鉤織妝點，陽光下民眾進到穹頂內，感受如同教堂聖潔與希望的光芒。

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高雄雕塑家陳奕彰在鹿野新良濕地創作《粉紅河馬》結合臺東熱氣球與濕地元素，圓滾滾的粉嫩河馬漂浮在湖面，微風輕拂映著波光粼粼，隨天光感受不同情調的感官驚喜。

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民眾渴望被美好的事物療癒，但防疫仍不可鬆懈，除了須「實聯制」進入關山親水公園之外，水保局臺東分局也於設置在鹿野的作品處設置QR Code讓民眾掃描落實「實聯制」，提醒民眾務必配戴口罩，保持社交距離，國內小型旅行團也請規劃在9人以下。全民自我防疫管理，讓身心在遊訪縱谷地景作品獲得撫慰的同時，讓防疫也能零破口。

(本文由 ReadyGo 提供)