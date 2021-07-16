位於日本山梨縣的富士急樂園，以嚇破膽保證的雲霄飛車、自由落體及兇猛鬼屋「戰慄迷宮」聞名，因此坐擁「絕叫系遊樂園」的稱號，近日樂園將改裝原有的「閃亮之星摩天輪」，使其搖身一變成為「監獄摩天輪」，讓遊客體驗高空中被囚禁的滋味！

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

從樂園俯瞰圖可以清楚看見高 50 公尺的大摩天輪，32 個車廂中，據說將有 2 個將改裝為「監獄摩天輪」（牢ごくん．監ごくん），以不鏽鋼牢籠打造，並且沒有任何擋風玻璃，光想到在如此「通風」車廂裡待上 11 分鐘，雙腿就開始發軟啦！

(圖／JKF提供)

(圖／JKF提供)

「監獄摩天輪」一次只限乘兩位，並且全程得站在不鏽鋼製成的牢籠中，雖然摩天輪速度緩慢，但鏤空縫隙設計讓人直接受到高空風速吹拂，刺激感滿滿啊！此外，官方表示監獄摩天輪的用意為「向富士山懺悔你的罪惡」，帶著五味雜的心情遠眺富士山美景，只能說太折磨人了！

另外還有 4 個車廂改造為「全透明車廂」，用全新視野飽覽富士山美景，兩者相比之下...透明車廂好像比較不可怕？喜愛挑戰膽量的朋友，等解封後到日本肯定要去朝聖一下啊！

(本文由 JKF 提供)